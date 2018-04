Una seixantena de padrins potencien la ment a Sant Julià

Realitzar diversos exercicis, que incloguin el moviment o no, encarats a potenciar i mantenir la memòria i propiciar un envelliment actiu. Amb aquest principal objectiu s'està celebrant aquest dijous la sisena edició de les de les olimpíades interparroquials de la memòria, organitzades pel comú de Sant Julià de Lòria. L'edició d'enguany ha aplegat 65 padrins procedents de totes les parròquies, menys Encamp, i també dels centres sociosanitaris Cedre i Salita. Les Memolimpíades han començat a les deu del matí al Centre Esportiu on s'han fet proves de ment i moviment. Cap a dos quarts de dotze del migdia les activitats s'han traslladat a la Llar de Lòria on els participants s'han enfrontat a proves individuals de memòria visual, auditiva, en moviment, lògica matemàtica i, com a novetats d'enguany, proves tàctics i olfactives. Un cop dinats, els padrins es traslladaran al Centre de congressos on visionaran l'obre de teatre 'L'escapada' i després es lliuraran els diplomes a les parròquies i centres participants, sense tenir un caire competitiu.