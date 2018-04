El Col·legi d'Arquitectes assessorarà al Govern en l'elaboració de plecs de bases

Dos representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) podran formar part dels jurats i de les comissions tècniques que avaluin les propostes presentades a concursos d’idees convocats per l’administració central per adjudicar treballs d’arquitectura o urbanisme. Aquest és l'acord a què han arribat el col·legi i el Govern i del qual es desprèn un conveni mutu de col·laboració que aquest dijous a la tarda han signat el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la degana del col·legi, Zaraida Nadal.



D'aquesta manera, el COAA podrà assessorar a l'executiu en els processos d’elaboració de plecs de bases de concursos per adjudicar treballs d’arquitectura i urbanisme, o en qualsevol altre procés administratiu que tinguin com a finalitat la creació, modificació, rehabilitació i configuració d’elements arquitectònics o urbans. A més, el Govern podrà sol·licitar assessorament al COAA en la redacció de reglaments específics (arquitectura, sostenibilitat, eficiència energètica, plans especials, entorns de protecció, o accessibilitat). Així ho ha explicat l'executiu a través d'un comunicat de premsa.



La participació dels membres del col·legi en els jurats i les comissions tècniques serà compensada econòmicament, en benefici del COAA, en concepte de subvenció per la col·laboració que presta en l’anàlisi i avaluació de les propostes presentades. Així mateix, el COAA continuarà participant en les diferents comissions tècniques, en les quals hi ha de ser presents per normativa legal.



D’altra banda, el Govern i el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra també podran cooperar en altres àmbits, com la realització de cursos de formació específica i altres iniciatives de formació continuada, o en la celebració d’exposicions d’arquitectura i urbanisme.