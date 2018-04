La despesa en salut mental disminuiria més d’un 30% si els psicòlegs entren a la CASS

Òscar Fernàndez, president del Col·legi de Psicòlegs, va estimar que si els serveis de psicologia s’inclouen a la cartera de la CASS, en dos anys, la despesa en salut mental disminuiria en més d’un 30%. El càlcul és aproximat i extret d’una actualització de les dades del pla de salut del 2010, segons va comentar Fernández. L’estalvi es deuria a la reducció de les baixes laborals per salut mental i al consum de psicofàrmacs. «La situació del 2010 a ara potser han variat una mica, però estem convençuts que l’estalvi seria superior al 30%», va explicar el psicòleg.



Els psicòlegs esperen rebre una resposta del Ministeri de Salut a finals del mes que ve com a molt tard amb el posicionament respecte a la proposta que el Col·legi va presentar aquest dimecres. Els psicòlegs van lliurar a l’Executiu un document de 200 pàgines en què es concretaven els tractaments que volen que cobreixi la CASS. La proposta passa per derivar els casos més greus al sistema sanitari i els més lleus, al privat. El document no defineix tarifes perquè els psicòlegs entenen que això és feina de l’administració. La demanda més clara és la d’equiparar el règim de copagament de la psicologia a la d’altres especialitats, que està al voltant del 75%.



«Esperem una postura de negociació. Nosaltres ja ens hem posicionat, ara els toca a ells», va comentar Fernández. A la reunió d’ahir, els representants del ministeri van evitar fer valoracions, segons el que va explicar Fernàndez, però les sensacions deixen entreveure que es parteixen de «punts de partida allunyats». «Nosaltres hem fet una proposta de màxims, molt ambiciosa, en el sentit que volem que tot l’àmbit de salut mental formi part de la CASS», va comentar. «De l’altra banda, sembla que no es vol obrir tot el ventall prestacions», va subratllar Fernàndez, que en tot moment va destacar que són «impressions».



Si tot va com estava previst, Fernàndez creu que a principis del 2019 l’entrada a la CASS podria ser una realitat. El calendari es modificaria si s’avancessin les eleccions. «Si es fan anticipades al desembre, els nostres terminis no sé com quedarien perquè ja no seríem una prioritat pel Govern», va lamentar el president de l’entitat en referència a les declaracions del cap de Govern, Toni Martí, en una entrevista emesa a RTVA.