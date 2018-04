La Trobada Empresarial al Pirineu parlarà de sostenibilitat

La Trobada Empresarial al Pirineu arriba aquest any a la 29a edició centrant-se en el creixement sostenible de les companyies en un entorn canviant i cada vegada més complex. La cita tindrà lloc durant els dies 14 i 15 de juny, a la Seu d’Urgell, i la intenció és la de superar la xifra dels 600 assistents que es van aconseguir l’any anterior.



El president de l’associació organitzadora, Vicenç Voltes, va explicar que «el títol de les jornades d’aquest any (Liderant un creixement sostenible) respon al fet que les empreses han de ser sostenibles mediambientalment i socialment i, per descomptat, han de poder comptar amb mecanismes perquè aquest creixement també sigui sostenible en el temps». En aquest sentit, va recordar que la trobada vol ser un espai de reflexió i debat que doni respostes a les inquietuds dels professionals a través de l’experiència de persones que han sabut superar els reptes de l’entorn i que han convertit les seves empreses en un exemple a seguir, segons informa l’ANA.



«És moment per apostar per infraestructures que millorin la competitivitat i per noves polítiques que recolzin la innovació, la inversió i el desenvolupament així com mesures per solucionar l’atur juvenil», va afegir Voltes.



El programa d’aquest any posa el focus en dos aspectes: les noves tecnologies –amb la irrupció de la intel·ligència artificial i les criptomonedes en el món empresarial– i també en els reptes de la Unió Europea, com les conseqüències del Brexit o les polítiques proteccionistes dels Estats Units. La taula dedicada a aquesta última qüestió comptarà amb l’exministre i expresident del Parlament europeu, Josep Borrell. Altres participants a les sessions seran el fundador de Doctor Music, Neo Sala, l’economista i exsecretari d’Estat d’Economia David Vegara, o el director general de Tesla a Espanya, Jorge Milburn, informa RàdioSeu.



L’organització diu que els empresaris «han fet els deures»

-Maria Rosa Armengol, membre de l’organització, va destacar les balances comercials positives que presenten la majoria d’empreses catalanes.

-Armengol es fa referir als empresaris de Lleida i va assegurar que «han anat fent els deures» en un territori de microempreses que «han demostrat tenir molta capacitat de resistència. «De l’entorn polític i social, més que preocupar-nos, ens n’hem d’ocupar», va comentar.

-Núria Saurí, una altra integrant de l’organització, va remarcar, segons informa RàdioSeu, que les empreses lleidatanes es mouen en un ambient local i regional. Saurí va afegir que la tendència és l’expansió territorial. «Afortunadament fa anys que vam sortir d’aquell forat gros, i la majoria estem sanejades».

-Voltes va apuntar la necessitat de reactivar les polítiques de recerca i desenvolupament, adaptar la formació a les necessitats de les empreses per combatre l’atur juvenil i també la inversió en infraestructures com a factor clar «per millorar a la competitivitat i productivitat empresarial».