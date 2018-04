Preocupació del Govern per una arribada il·legal dels sahrauís

Davant la incertesa que els nens sahrauís del programa humanitari Vaciones de paz no puguin venir a Andorra aquest estiu, la presidenta de l’ADSAPS, Lluïsa Hurtado, va enviar un correu electrònic al Ministeri d’Afers Exteriors en el que adjuntava una llista de noms corresponents a aquests menors amb destí Andorra. El ministeri va contestar que no podran entrar en territori andorrà sense la documentació legal requerida i va voler fer pública la seva preocupació en front la possibilitat que «l’Associació pogués fer cas omís a les recomanacions» i entrés igualment els menors al país.



Aquesta insinuació va molestar especialment a Hurtado, qui va manifestar que «en cap moment va dir a ningú que vinguessin els nens de manera il·legal». I va voler remarcar que ella ha estat la responsable de netejar la imatge de l’Associació, després d’una gran malversació anterior, pel que considera «penoses» les declaracions del Govern.



Cal recordar que l’any passat va ser l’últim que Espanya va col·laborar de manera excepcional en l’expedició dels visats corresponents per a que nens sahrauís poguessin venir a Andorra a passar uns mesos de vacances. Tal i com va comunicar a les hores, a partir d’aquell moment ja no es podrien expedir més visats col·lectius, sinó que haurien de ser individuals, el què dificulta les seves possibilitats d’entrada.

Hurtado va dir que segueix a l’espera de rebre una resposta per part de les autoritat algerianes que doni una solució positiva a l’arribada dels nens.