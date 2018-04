Un forfet de temporada i de preu inferior per al domini de Pal-Arinsal

El cònsol major de la Massana, David Baró, va confirmar ahir que hi haurà un forfet de temporada específic i de preu més reduït per al domini de Pal-Arinsal. «La lògica de mercat ens porta a posar en marxa aquest forfet i, al final, és l’ampliació de l’oferta comercial per als nostres clients», va destacar Baró després de la sessió ordinària del consell de comú.



De fet, la proposta respon a la demanda dels usuaris i ajudarà a potenciar Pal-Arinsal. «EMAP –la companyia que gestiona el domini– ha apostat els últims anys perquè l’estació estigui oberta deu mesos l’any, ja que té molta vida tant a l’hivern com a l’estiu; de fet, el segon període ja comença a tenir un pes important i representa el 10% del negoci», va posar de relleu el cònsol major i també president de l’EMAP.

Operació subsòl

El consell de comú d’ahir va aprovar per unanimitat les cinc adjudicacions per fer obres d’importància en el subsòl en diversos punts de la parròquia. De moment, suposen una inversió d’1,4 milions d’euros, però –com va recordar Baró– encara hi ha dues obres pendents que s’adjudicaran properament i que faran augmentar la despesa fins als 1,7 milions. En realitat, en la sessió ordinària del mes de gener, ja s’havia aprovat una partida extraordinària que ho preveia i que representava augmentar la despesa d’inversió en el pressupost 2018 fins als 4,3 milions d’euros, tot i que es va fer a través de la tresoreria.

Mobilitzacions contra l’ETR

Pel que fa a la construcció de l’ETR a l’Aldosa, el cònsol major va recordar que s’estan fent reunions amb tots els actors implicats i va manifestar que la corporació veu bé que la plataforma veïnal pugui estar a la comissió de seguiment de les obres.