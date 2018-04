Futurs estudiants visiten la Universitat

Més de 400 alumnes es van aplegar ahir a la catorzena Diada universitària, que va comptar amb la participació com a convidats dels alumnes de primer de batxillerat o equivalent dels tres sistemes educatius presents a Andorra. La Diada universitària, organitzada per la Universitat d’Andorra (UdA) amb el suport del comú de Sant Julià de Lòria, va ser una jornada de portes obertes destinada a oferir informació als alumnes preuniversitaris sobre els aspectes diferenciadors de la universitat pública andorrana i sobre la seva oferta acadèmica i de serveis.



L’acte va comptar, un any més, amb un espectacle de monòlegs científics a càrrec de la companyia The Big Van Theory i els alumnes van tenir a la seva disposició diversos punts d’informació dels diferents estudis que ofereix la Universitat. A més, els futurs estudiants van poder visitar les instal·lacions del campus i participar als tallers que hi havia programats sobre màgia matemàtica, drons i robòtica.

La jornada va començar amb una presentació i un espectacle de monòlegs científics i després es va fer un dinar de germanor amb una arrossada i una fideuà.



L’objectiu d’aquesta diada és donar a conèixer la universitat per tal que els estudiants tinguin elements per decidir on volen cursar els estudis d’ensenyament superior, així com orientar-los en tots els aspectes.

L’any passat, es va centrar en la mobilitat i l’objectiu de la UdA va ser aconseguir convenis amb altres universitats d’Europa, Àsia i Amèrica, per tal de potenciar així l’arribada d’estudiants internacionals al Principat. A més, la universitat va superar el seu rècord de preinscripcions que ja havia assolit l’any anterior, i espera tornar-ho a fer l’any vinent.