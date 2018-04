Dues empreses opten a instal·lar un ‘food-truck’ al Parc Central

El Comú d’Andorra la Vella va fer ahir l’obertura de les ofertes que s’han presentat al concurs que va convocar la corporació per tal d’oferir un servei de food-truck aquest estiu en substitució del bar del Parc Central que, per ara, seguirà tancat. Segons es va explicar des del comú dues empreses opten a la concessió. La decisió es prendrà a mitjan març i el servei s’haurà d’oferir entre l’1 de juny i el 30 de setembre.



Després de resoldre de manera anticipada la concessió del servei de bar del Parc Central a finals del 2017, la corporació va informar que obria un període de reflexió durant els mesos d’hivern per decidir quin futur li donava a la instal·lació. Veient que el bar actual necessita una reforma integral que comportaria un cost important es vol estudiar bé la decisió a prendre.



Per tant, per no deixar el parc sense servei de bar durant els mesos d’estiu, que són els de més afluència a la zona, el govern comunal va optar per treure a lloguer l’espai de les terrasses i permetre que una food-truck o un equipament mòbil similar pugui oferir, com a mínim, begudes i algun snack. Ara bé, des del comú es va reconèixer que si es pot donar algun plat més elaborat, «molt millor».



La concessió està restringida als quatre mesos d’estiu i des del comú es va remarcar que el plec de bases del concurs no preveu que es pugui prorrogar el termini.