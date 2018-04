El vial lauredià costarà 8 milions i s’acabarà el desembre del 2019

Les obres corresponents a la fase 1 de la desviació de Sant Julià de Lòria (que inclouen la construcció d’una rotonda al pont de Fontaneda, un nou vial pels terrenys que havia ocupat el càmping Huguet i la construcció del pont d’Isidre Valls que farà de connexió entre l’actual CG1 i el nou vial) tindran un cost de vuit milions d’euros i la previsió és que estiguin acabades el desembre del 2019. Així ho va donar a conèixer ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que va fer una visita a les obres acompanyat dels ministres lauredians, Gilbert Saboya i Carles Álvarez, a més de les autoritats comunals i dels consellers generals de la parròquia.



Amb aquest projecte, es modificarà la circulació d’entrada i sortida de la parròquia. Tots els vehicles que vagin en direcció Espanya, podran anar des de Santa Coloma fins a la frontera amb doble carril, ja que un cop arribin al nou pont d’Isidre Valls, agafaran la desviació per arribar al pont de Fontaneda i reincorporar-se a l’actual traçat de la CG1. Pel que fa al trànsit d’entrada al país, es mantindrà per l’avinguda Francesc Cairat, de manera que fins al pont d’Isidre Valls també gaudiran de doble carril. «Canvia tota la fisonomia de la part baixa de Sant Julià», va assegurar el ministre Torres.

Treballs actius

En la visita es van poder veure les obres que estan en marxa, corresponents a la construcció de la rotonda del pont de Fontaneda així com les millores hidràuliques al riu Gran Valira. Aquests treballs es van adjudicar el mes de desembre passat per un import de 2,7 milions i tenen un termini d’execució de 18 mesos. El ministre, però, també va ensenyar sobre el terreny i amb l’ajuda d’uns plànols com quedarà el pont d’Isidre Valls (es va adjudicar dimecres passat per un import d’1,8 milions i té un termini d’execució de 15 mesos). El titular d’Ordenament Territorial va explicar que la darrera part dels treballs d’aquesta fase es licitaran al setembre i tindran un termini d’execució d’un any. El cost serà d’uns 4 milions que també inclouran el condicionament de l’actual CG1. De fet, en aquest espai «es mantindran totes les places d’aparcament existents i em sembla que n’hi haurà algunes d’addicionals», va detallar Torres.



El fet que els vehicles segueixin passant per l’avinguda Francesc Cairat ho considera positiu per al poble. «No s’ha volgut treure tot el trànsit del nucli de Sant Julià perquè no perjudiqui la parròquia ni als comerços», va remarcar.

Pel que fa a la fase 2 del projecte, que preveia la construcció del túnel de Rocafort i que de moment està aturada perquè es considera que pressupostàriament no es pot assumir, Torres va apuntar que la decisió de materialitzar-la o no dependrà del pressupost i «del funcionament de la desviació que fem».

Dubtes

Ara bé, no tothom veu les coses tan clares. Un dels consellers generals que va seguir la visita, Josep Majoral, va mostrar alguns dubtes després d’escoltar les explicacions. «El 75% dels turistes que arriben al país passen per aquí i el projecte que es va comprometre a fer en dues eleccions el cap de Govern, Toni Martí, no és aquest. No es pot fer? No passa res, però faltarà veure si realment resol la problemàtica del trànsit. Estic a l’expectativa», va manifestar a EL PERIÒDIC.



De fet, el conseller d’UL va avançar que entrarà una demanda d’informació oficial perquè «vull conèixer al detall tot el projecte». I és que ahir, va trobar a faltar alguns aclariments. Així va assenyalar, per exemple, que els veïns de l’edifici Riera, que es troba just a la sortida de la plaça Laurèdia, «no és nou que es queixen per la seguretat a l’hora de travessar. Per tant, si ara hi posem dos carrils de baixada, crec que la velocitat augmentarà i cal veure com es tracta aquesta qüestió».



D’altra banda es pregunta quants passos de vianants s’han previst al nou vial que es construirà i si en cap cas s’ha pensat de poder fer passos elevats o soterrats. Des del seu punt de vista no s’entendria que només es tornessin a preveure semàfors per poder creuar, tal com passa actualment a la CG1, ja que aquest és un dels problemes que genera retencions a la zona.



Finalment també va mostrar-se sorprès pel fet que no serà Govern qui assumirà les obres de restitució de la plaça que hi ha a la zona del pont de Fontaneda i demana que es tinguin en compte mesures de seguretat per als infants tenint en compte que serà una zona amb molt de trànsit i que els vehicles quedaran molt a prop. «Vaig preguntar als tècnics les mesures de seguretat i em van dir que la tasca del Govern només consistirà a posar formigó a terra. L’adequació de la plaça anirà a càrrec del comú», va assenyalar.

Es manté l’espera pels informes de l’heliport

A preguntes de la premsa el ministre Torres va tornar a explicar que el Govern segueix a l’espera de rebre els informes dels experts en aeronàutica francesos referents a la construcció de l’heliport a les Tresoles. En aquest sentit i en referència a la demanda de construir un aeroport que va posar sobre la taula el nou president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, el ministre es va manifestar en la mateixa línia que ja ho havia fet Francesc Camp: «Coincideixo que tenim dos projectes vius, l’aeroport de la Seu i l’heliport i treballem en aquest sentit.