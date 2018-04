Torna un altre any el prestigiós TIM Andorra

El proper cap de setmana Andorra acollirà el TIM Andorra 2018, el torneig de bàsquet de base més gran del sud d’Europa i avalat per la FIBA per sisè any consecutiu. 1.873 joves d’entre nou i tretze anys formaran 167 equips que, juntament amb els 1.729 acompanyants i els 168 membres de l’organització generaran 7.388 pernoctacions al país. Tanmateix, aquestes xifres poden ser superiors perquè els organitzadors han preferit «calcular-les a la baixa». Es competirà en categories premini, mini, preinfantil i infantil, masculí i femení. La prova va començar l’any 2008 amb set equips i ara té una dimensió molt diferent perquè ha tingut un creixement brutal. Es jugaran 315 partits en poc més de 30 hores.

Els participants competiran en dotze instal·lacions esportives repartides pel país, entre elles el Poliesportiu d’Andorra, i formaran un total de cinc lligues que aquest any reben una nova nomenclatura. En aquesta edició passen a anomenar-se Els Cortals, Envalira, Arcalís, La Comella i La Rabassa. Com a novetat aquest any també cal destacar la implicació més gran del Comú d’Encamp i el d’Escaldes-Engordany i la col·laboració amb el MoraBanc Andorra pel qual els participants tindran una oferta especial per assistir al matx contra el Monbús Obradorio. A més, aquest any s’han eliminat el duel per l’últim i penúltim lloc perquè els nens «vénen a gaudir i és un esdeveniment formatiu».

En aquest context, Manel Casas, director general de MATE, va voler recordar en la presentació de la competició ahir, «que al desembre es van tancar les proves» i hi haurà «una segona tanda del 25 al 27 de maig amb infantils i cadets». «No crec que hi hagi massa esdeveniments d’esports de base que tinguin aquestes xifres» i per això, «seguirem estudiant la fórmula que amb una sola convocatòria siguem capaços d’arribar als 200 equips».

D’aquesta manera, Manel Fernández, president de la Federació de Bàsquet, va manifestar la voluntat «d’aportar el seu granet de sorra perquè tot funcioni bé» i va voler recordar d’importància del fet que hi hagi «set o vuit equips andorrans que, per un cop podran jugar a casa seva».