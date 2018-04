Les llegendes del bàsquet andorrà tornen a la pista

El MoraBanc Andorra homenatjarà aquest dissabte a la mitja part del partit contra el MonBus Obradoiro a l’equip que va aconseguir guanyar la Copa Catalunya ascendint a la lliga EBA. Va ser al maig de l’any 2005 quan l’equip va fer el primer pas del qual s’ha convertit avui en dia. Aquest fet va ser amb herois com Toni Jiménez i Dani Marín. Van ser precisament ells qui ahir van voler «agrair al club, que ens faci aquest reconeixement». Jiménez va explicar que «mai hagués imaginat en aquells moments que l’entitat tornaria a l’ACB» i Marín va destacar que «aquell grup de jugadors vam començar a pujar categories des de tercera catalana i en aquells moments per nosaltres era com arribar al màxim nivell al qual podíem arribar junts».

Segons Gorka Aixàs, president del club,»és un d’aquells equips importants en la història del club, dels que tenen transcendència i per això li fem un homenatge molt merescut». «Sempre hi ha moments en què sents que està passant alguna cosa diferent, transcendent i aquell sense dubte ho va ser», explicava, «per això els protagonistes mereixen avui un gran reconeixement dels nostres aficionats», conclou el president.

Serà aquest dissabte quan es recordarà als grans herois de la temporada i és precisament amb una samarreta rèplica de la d’aquella gloriosa temporada que es vestiran pel prestigiós acte, va ser llavors quan el club va saber que mai més havien de tenir por i que tocava lluitar per aconseguir els somnis que avui s’estan fent realitat.