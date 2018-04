Nou proves conformaran la Copa d’Andorra 2018

La XXXI edició de la Copa d’Andorra de Curses de Muntanya comptarà amb nou proves aquest 2018, des del maig fins a l’octubre i està formada per verticals, sky i maratons. En totes les edicions, els clubs, els organitzadors i els comuns s’han implicat per impulsar aquestes proves juntament amb la Federació Andorrana de Muntanyisme. En aquestes, totes les categories hi tenen cabuda i permet a persones de totes les edats gaudir de les muntanyes del Principat. En aquest sentit, els organitzadors permeten apropar les curses de muntanya gradualment «i amb bon peu» als més joves.

Qualsevol atleta, sigui andorrà o no, pot puntuar a la competició. Com a novetat, aquest any, per aconseguir que els principals corredors d’elit puguin puntuar i participar, només comptaran cinc proves i per tant, s’eliminaran els pitjors resultats. Per altra banda, tampoc es coincidirà en el calendari amb les curses de proximitat. Carlo Ferrari, seleccionador nacional curses de muntanya, va ser qui va donar ahir les claus de la cursa en la seva presentació oficial d’aquesta Copa «oberta a tothom» i on es «vol cuidar de la base». En sis d’elles hi podran participar alevins i infantils, mentre que en vuit d’elles cadets i júniors.

«Estem en una Copa com la d’Espanya o França però en un país molt més reduït, és un esport amb molta importància al nostre país i amb nivell», explicava. «Hem perdut una prova, la Travessa Massana Ordino, i, per tant, aquesta edició es queda amb nou», afegia. Així mateix, com que cada setmana hi ha proves a diferents països del món, «presentem una sèrie de novetats perquè els corredors del nostre país que volem que hi participin, puguin puntuar», remarcava. «És impossible que puguin assistir a totes». Per exemple, els germans Casal ja es troben a la Xina per disputar la primera prova de la Copa del Món.