Cauen els naixements un 7% i arriben als 588

L’any passat van néixer a Andorra 588 nadons, 304 nens i 284 nenes, xifra que representa una caiguda del 7,3% respecte de les xifres de 2016, segons les dades proporcionades pel Departament d’Estadística. La reducció dels naixements s’evidencia especialment si la comparem amb les xifres del 2010, any en què hi va haver 828 nounats, és a dir, un 29% més que l’any passat. Entre els anys 2013 i 2015 els naixements al país es van mantenir força estables, entre els 634 i els 659 nadons.

Edat de la mare

L’edat mitjana de les mares a Andorra va ser durant el 2017 de 32,9 anys, en la línia dels països del sud d’Europa com Espanya o Itàlia, però per sobre de la mitjana als països més septentrionals com França, amb la mitjana lleugerament per sobre dels 30 anys, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística i d’Estudis Econòmics gal. Dels 588 nascuts el 2017, 233 van ser fills de mares d’entre 30 i 34 anys i 181 de mares entre 35 i 39 anys. Pels extrems trobem dos nounats amb mares de més de 45 anys i set, amb mares adolescents d’entre 15 i 19 anys. La taxa de fecunditat a Andorra se situa en els 1,13 fills per dona, un índex molt baix, si tenim en compte que la mitjana europea està al voltant de l’1,9, encara que al país veí del sud, és només de l’1,3% però a França sí que està al voltant dels dos fills per dona, que és la taxa que els experts anomenen fecunditat de reemplaçament i que garanteix el creixement sostingut de la població en el temps. No obstant, aquesta taxa no inclou les migracions, un fenomen important en l’estadística demogràfica andorrana.

Canillo lidera el creixement



La parròquia de Canillo va experimentar el major creixement de nounats del país, un 29% més que el 2016, mentre que el major decreixement de nadons va ser per a Sant Julià de Lòria, un 17% menys. Escaldes-Engordany (-16,5%), Encamp (-15%) i Andorra la Vella (-6%) van ser la resta de parròquies amb disminució de naixements mentre que Ordino (6,5%), i La Massana (1,4%) van experimentar un lleuger augment de nadons. Si comparem les dades de 2017 amb les de 1990, s’aprecia que ara neixen gairebé més de la meitat de nadons a Canillo, un nombre similar a Encamp i a Sant Julià de Lòria, a Ordino s’han multiplicat per més de tres, a La Massana han crescut en una vintena, a Andorra hi va haver 40 naixements menys l’any passat que el 1990 i una cinquantena menys a Escaldes-Engordany. La majoria de les dones que van ser mares el 2017 eren de nacionalitat andorrana (225), seguides de les espanyoles (172), les portugueses (87) i, a més distància, les franceses (15). La resta de dones (89) pertanyen a nacionalitats diferents.

Nens i nenes

Dels 588 nascuts a Andorra l’any passat, el 51,7% van ser nens (304) i el 48,3% (284) nenes. Només Encamp, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany van tenir més naixements de nenes que de nens i la diferència entre naixements d’un i d’altre sexe més gran va ser per a Andorra la Vella, on van néixer 20 nens més que nenes.

Defuncions

El nombre de defuncions, 319, es va mantenir estable respecte el del 2016, amb un augment de només el 2,9%, al qual hi han contribuït especialment les parròquies de Canillo amb una variació del 120%; La Massana, 35,7%; Andorra la Vella, 14,4% i Sant Julià de Lòria, 11,8%. En canvi, les parròquies d’Encamp, Ordino i Escaldes-Engordany han registrat menys morts. El 31% de les morts registrades al país tenen lloc entre els 80 i els 89 anys, el 20,7%, entre els 90 i els 99 anys, el 18% entre els 70 i els 79 anys i el 30% restant es distribueixen entre diferents edats, a partir dels 20 anys, amb només una defunció. A l’extrem de les persones traspassades més longeves, trobem que hi va haver tres defuncions de persones de 100 anys o més. Per tant el creixement vegetatiu del país va ser positiu l’any passat, ja que es van registrar més naixements que defuncions.

Mínim històric de casaments eclesiàstics al país, només 46 parelles de 320

Un 8,5% més de parelles van decidir casar-se al Principat l’any passat, respecte del 2016. Del total de 320 casaments, 274 ( 85,6%) van preferir la via civil i només 46 (14,4%) van optar pel matrimoni eclesiàstic. Aquestes dades facilitades pel Departament d’Estadística evidencien un canvi en la societat, ja que l’any 2000 les dues tipologies tenien xifres molt similars: 111 casaments civils i 115 d’eclesiàstics. Els casaments civils del mateix sexe permesos des del 2015 van representar només l’1,8% dels celebrats l’any passat, només sis. En total, des de l’aprovació de la llei d’unions civils, s’han registrat a Andorra 25 casaments civils del mateix sexe.