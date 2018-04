La Policia veu viable reduir el ‘botellón’ en pocs mesos

El director de la Policia, Jordi Moreno, considera que amb les eines de la nova Llei de Seguretat Pública i amb la imminent incorporació de les noves promocions d’agents la problemàtica del botellón es podria veure reduïda considerablement. Moreno va apuntar a la possibilitat d’obrir diligències in situ i de manera ràpida i a les «sancions importants» com a elements claus per disminuir la presència de grups, majoritàriament de joves que beuen al carrer. Alhora, va recordar que tot i que «la Policia està fent molt, també hi ha un treball social i educatiu a fer» i va parlar de la «tasca molt important del Ministeri d’Afers Socials en matèria de prevenció que creiem que, en uns anys, es veurà reflectit en menys intervencions».

Dificultat

El director de la Policia va subratllar la dificultat del control del botellón per la freqüència amb què els grups poden canviar de lloc quan descobreixen les patrulles. A més, «un cap de setmana pots fer front a un o dos grupets però aquest fenomen coincideix amb el cap de setmana, quan s’ha de fer més prevenció i intervencions i no podem tenir totes les patrulles en aquest tema». Des del cos de Policia esperen que la Llei de Seguretat Pública faciliti la feina perquè fins ara «el procediment era feixuc, calia portar-los al despatx, avisar als pares si eren menors i que els vinguessin a buscar». Ara, en canvi, els menors podran rebre in situ la notificació de la sanció i les diligències també es podran obrir al carrer.



Moreno va explicar que també acostumen a vigilar els punts de venda d’alcohol a la nit, com les benzineres, amb agents de paisà que intenten esbrinar si els consumidors es dirigeixen a un botellón. A més, també hi ha control a la venda a menors però «sempre hi ha un amic major d’edat que pot comprar-lo».

Petició d’Andorra la Vella

Davant de la sol·licitud de més efectius policials de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, per fer front al botellón, Jordi Moreno va explicar que treballen estretament amb els comuns i que atendran la seva demanda «com la de qualsevol altre cònsol». A més, va afegir, «no només fem cas dels cònsols, també dels ciutadans i veïns que ens informen de punts on presumptament es desenvolupa el botellón, al voltant dels quals intentem organitzar rondes».