Crítiques a la «inacció» del Govern sobre la reforma de les pensions

El futur de les pensions segueix generant controvèrsia i no paren de ploure crítiques a les diferents propostes que hi ha sobre la taula per fer sostenible la branca de jubilació de la CASS. El Consell d’Administració de l’organisme insisteix des de fa temps en la necessitat de canvis perquè la caixa cada vegada està més buida i just aquesta setmana ha fet arribar al Govern un informe amb les propostes que ja havia avançant per equilibrar el sistema. De moment, però, l’Executiu encara no ha anunciat mesures al respecte, un fet que ha generat crítiques per part d’empresaris i treballadors, que han aprofitat per denunciar la «inacció» del Govern.

Més pressió fiscal

Entre aquestes, les que estan generant més polèmica són l’augment de la cotització per jubilació –que passaria del 12% al 18% al 2030–, el canvi en l’edat de jubilació –que s’allargaria dels 65 als 67 anys al 2028– o la retallada de les pensions que es trobin per sobre del salari mínim –fixat actualment en 1.017 euros–. Tot i així, la CASS planteja altres mesures en relació amb els punts de cotització, com augmentar-ne el preu o canviar-ne el rendiment –que podria passar dels 9,6 als 11,4 punts–. I altres opcions com obrir una caixa pública perquè els afiliats a la CASS puguin fer-hi una cotització voluntària o imposar una taxa sobre el tabac i l’alcohol, la recaptació de la qual es destini per complet al fons de pensions.

Des del sector empresarial, Jordi Galobardas, representant de la CEA al Consell d’Administració de la CASS, denunciava «la manca d’acció del Govern durant molts anys» i atribuïa el desequilibri del sistema de pensions –«a punt del col·lapse»– a factors com «no haver tingut en compte que l’esperança de vida s’ha anat allargant amb el temps». Ell va ser l’únic que va rebutjar l’informe de la CASS, ja que creu que l’increment de les cotitzacions és «una mesura molt dràstica i la resposta més fàcil i ràpida, quan el problema està en el sistema».

Desequilibri evident

Des de la CEA, insisteixen que la millor solució és «aplicar el factor de conversió adequat». Mentre que la CASS proposa augmentar el rendiment a 11,4 punts, Galobardas vol que el valor se situï en 21. Aquesta patronal també avala retardar l’edat de jubilació. «Els 67 anys està bé, però en uns anys s’hauria d’arribar als 70, en la línia dels altres països europeus», va apuntar el representant de la CEA. El president de les PIME, Marc Aleix, en canvi, va manifestar que «65 anys ja és una edat massa avançada en alguns sectors i, per tant, caldria flexibilitzar-ho».

«La pujada de l’edat de jubilació i de les cotitzacions de la CASS són mesures inevitables», va apuntar ahir el cap de Govern, Toni Martí, en una entrevista a RTVA. Tot i així, com va denunciar Mireia Ramos, la representant dels assalariats al Consell d’Administració de la CASS, «fins l’any que ve no s’implementarà cap d’aquestes propostes, si no és que acaben quedant-se en un calaix durant els propers vint anys». Martí ja va deixar entreveure que no aprovarien res en aquesta legislatura: «Fem una llei que digui que quan les nostres reserves baixin s’ha d’actuar, una responsabilitat col·lectiva: li tocarà a qui li tocarà».

Des del moviment sindical, feien una valoració negativa de les mesures presentades per la CASS. El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va rebutjar completament l’augment de l’edat de jubilació i la congelació de les pensions. «Tot i que fa anys que reclamem un estudi del cost de vida a Andorra que encara no ha arribat, és evident que no tenen cap sentit les pensions de 1.000 euros en un país on el preu del lloguer ja ronda els 1.000 euros», va denunciar Ubach. Aleix va subratllar que «els treballadors han de tenir dret a una jubilació digna» i va recordar que el sector privat està assumint part de les pensions del sector públic, tot criticant que «els polítics no estan fent la seva feina».

El col·lectiu d’assalariats, que va acabar cedint i acceptant tot l’informe de la CASS, havia rebutjat l’augment de les cotitzacions en un inici. «Però i si després no tinc jubilació?», reflexionava Ramos.