Nou centre de gestió de roba de segona mà a la Seu

Càritas d’Urgell i l’empresa d’inserció Nougrapats han presentat aquest divendres les instal.lacions d’un nou centre de recollida i tria de roba, situat al polígon industrial de la Seu d'Urgell. La nau té més de 450 metres quadrats i una capacitat d'emmagatzematge de fins a 100 tones de material tèxtil.

L'acte de presentació i benedicció ha estat presidit per l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, i s'ha fet amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla; el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig; el delegat episcopal de Càritas Urgell, mossèn Jaume Mayoral; el director de Càritas Urgell, Josep Casanova; el vicari general, mossèn Ignasi Navarri; el secretari general, mossèn David Codina, així com d'altres representants de l'Ajuntament urgellenc, de l'entitat bancària La Caixa, professionals que han treballat en la nau i treballadors, agents socials i persones que estan vinculades a Nougrapats.

Vives ha agraït en el seu parlament el suport de les institucions i empreses al projecte de l'empresa d'inserció de Càritas, molt especialment a l'ajuntament urgellenc. Així mateix, també ha posat en relleu la consolidació del projecte Nougrapats, que requereix un nou espai pel volum actual de feina amb la roba. Finalment, l'arquebisbe urgellenc ha volgut expressar l'agraïment per l'esforç i la tasca que fan les persones implicades en la gestió i acció de Càritas, fent un esment especial a Josep Casanova.

Per la seva part, Batalla ha fet explícit el seu suport al projecte i a la feina feta per Càritas, "pel que té de valuós per a l'equilibri i la cohesió social". Per la seva banda, Roig ha assenyalat que el canvi en el focus de la mirada de Càritas cap a l'activitat que permet l'acompanyament i l'inserció "és possible des de la recerca de l'excel.lència, per la que l'ONG aposta". Finalment, Casanova ha reivindicat la tasca de suport i inserció a les persones que ho necessiten, "estant atents a la protecció del medi ambient i, alhora, a la necessitat de crear un model de negoci viable que permet tirar endavant els programes de suport i acompanyament a les persones". Casanovas: "amb la roba de segona mà es crea un model de negoci ètic, social i sostenible".

La gestió de la roba recollida per Nougrapats, en una xarxa de 80 contenidors en més de 40 poblacions del territori del Bisbat d’Urgell, s’ha incrementat en les darreres campanyes fins arribar el 2017 a les 300 tones anuals. Les actuals instal·lacions a l’avinguda de Guillem Graell han quedat petites i és per això que s'ha creat un nou centre específic amb l’objectiu de millorar la gestió de la roba i alhora alliberar espai a l’antic centre de gestió, on es crearan línies d’activitat i treball adequades per a joves amb discapacitats diverses, que formen part del programa de l’empresa d’inserció laboral Nougrapats.

La nau és una planta de transferència (una part de la roba s’utilitza a la comarca i l'altra es transfereix a la gestió integral de Roba Amiga a Sant Esteve de Sesrovires). El nou centre disposa de 450m2 i una capacitat d’emmatzematge de roba de fins a 100 tones.

Cal afegir que Càritas i Nougrapats han quedat integrades des d’aquesta setmana en el projecte 'moda-re, una iniciativa empresarial destinada a la reutilització, reciclatge i venda de roba usada, promovent l’economia social i solidària. El programa té com a objectius principals la generació d’ocupació social i sostenible, la transparència, el destí ètic de les peces de roba i el consum responsable.

L’objectiu del projecte 'moda-re' és crear valor reciclant recollint, classificant i reciclant o reutilitzant roba, evitant l’emissió de CO2 a l’atmòsfera i estalviant aigua; acollint i acompanyant persones en la seva formació, reciclatge i inserció laboral. Moda-re suposa arreu de l’estat espanyol, 30.000 tones de roba tractades; 3 plantes de gestió integral; 23 plantes de transferència; 3.800 punts de recollida; 80 punts de donació i venda; 750 llocs de treball; 1.000 voluntaris i un estalvi d’aigua de 50.000.000 de m3, a més d'una reducció d’emissió de CO2 de 679.200 tones.