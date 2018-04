Nou curs de formació d'agents penitenciaris amb set efectius

Després de vuit anys sense fer-se cap curs de formació inicial d'agents penitenciaris, el Govern ha inaugurat oficialment, aquest divendres, la 29a promoció del cos, que compta amb un total de set agents, tots homes. L'acte s'ha celebrat a l'alberg de la Comella, amb la presència del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i del director del cos penitenciari, Francesc Tarroch. Normalment, l'acte formal s'acostuma a celebrar quan finalitza el curs. Ara bé, després d'uns quants anys sense cap promoció d'agents penitenciaris, Espot ha dit que s'ha volgut posar de relleu la importància d'aquest cos amb un acte addicional, ja que fa una feina més "discreta i tancada" que altres cossos de seguretat que són més presents en el dia a dia dels ciutadans, però que és una tasca igualment "rellevant i imprescindible".



El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior ha explicat que hi ha hagut canvis "transcendentals" pel que fa a la formació inicial dels agents penitenciaris. Els més significatius són que la formació s'impartirà íntegrament al Principat i que s'allargarà gairebé set mesos (fins ara eren només tres). Tot això sobre la base d'un pla de formació inicial teòric i pràctic, estructurat i validat prèviament pel ministeri, i com a conseqüència que les funcions d'aquests agents penitenciaris cada vegada més són més "importants, complexes i àmplies", ha apuntat Xavier Espot, a causa de la incorporació del component que aposta per la reinserció dels interns, i no només el tradicional de custòdia o retenció en un centre penitenciari. Cal recordar que el 2017 es va dur a terme una important reforma de la llei que regula aquest cos. En aquest sentit, Francesc Tarroch ha comentat que ha calgut adaptar-se a noves normatives i també a recomanacions de la Unió Europea. I sobre la formació, Tarroch ha destacat la importància de poder-la fer íntegrament aquí, tot i que es faran sortides a l'exterior per a tasques específiques i perquè els agents també vegin el funcionament del món penitenciari als països veïns. A més, el director del cos ha afegit que s'estan fent cursos pels agents en actiu, en el sí de mantenir la formació continuada i "acurada".



A dia d'avui, el Centre Penitenciari de la Comella compta amb un total de 55 treballadors, dels quals només cinc són dones, una desproporció "important", ha manifestat el ministre Xavier Espot, que ha comentat que es va presentar alguna dona en aquest últim concurs, però que les bases són les mateixes per a tothom, sense distinció de gènere. "Totes les institucions del país i tots els cossos especials han de ser el reflex de la societat, que és paritària", ha dit Espot, assegurant que li hagués agradat que la nova promoció comptés amb alguna dona, que alhora són essencials per atendre les residents de sexe femení.



Amb les set noves incorporacions dels agents que faran el curs de formació inicial s'arribarà a 62 efectius, la qual cosa "donarà aire" al personal del centre penitenciari, ha dit Francesc Tarroch. Malgrat tot, "no s'acabarà d'assolir la xifra idònia", ha afegit. Tarroch ha comentat que a l'octubre d'enguany s'incorporaran tres noves persones a la formació, les quals ajudaran als efectius que ja hi ha, però que continuaran estant "una mica per sota de la necessitat". D'aquí poc entrarà en vigor el 'vis-a-vis íntim' i això comportarà una necessitat de personal afegida.



Pel que fa a la xifra de reclusos, actualment n'hi ha 47, dels quals només tres són dones, i hi ha equilibri entre el nombre de penats i preventius.