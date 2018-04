Detinguda una conductora èbria que va xocar contra dos vehicles

Una noia de 25 anys ha estat detinguda i posada a disposició judicial després de patir un accident amb danys materials i constatar-se en la prova d'alcoholèmia que conduïa amb una grau d'alcoholèmia de 2,07 grams d'alcohol per litre de sang. El Cos de Policia ha informat que el sinistre ha tingut lloc aquest dimecres a la nit, cap a dos quarts d'onze, a l'alçada del número 76 de l'avinguda Sant Antoni de la Massana. La conductora, que circulava amb un turisme Audi A1 (de plaques espanyoles) va topar amb dos vehicles estacionats, un turisme Renault Megane i un Volkswagen Passat, els dos de matrícula andorrana. La conductora va ser traslladada al Servei d'Urgències, on se li va practicar el control d'alcoholèmia. Posteriorment, quan va rebre l'alta hospitalària, va ser detinguda i, en les pròximes hores, passarà a disposició judicial.



D'altra banda, aquest dijous al vespre també hi va haver un accident al carrer Roureda Tapada, a Andorra la Vella. Dos turismes, un Audi A4 i un Dacia Lodgi, tots dos de matrícula andorrana, van topar. En el sinistre van resultar ferits el conductor de l'Audi, un home de 45 anys, i un passatger del Dacia, un home de 85 anys.