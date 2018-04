Irregularitats al SAAS per vendre el sistema de triatge sense beneficis

L’informe anual que va publicar ahir el Tribunal de Comptes sobre l’exercici del 2016 detecta, una altra vegada, irregularitats al SAAS. L’òrgan fiscalitzador considera que la parapública pot estar patint «perjudicis patrimonials» perquè s’està comercialitzant un producte del SAAS sense respectar els drets sobre la propietat intel·lectual de l’entitat, que no ha registrat un augment dels ingressos en concepte d’aquesta venda.



Tot i que en l’apartat de l’estudi dedicat a les observacions i recomanacions no es menciona el tipus de producte en qüestió, fonts properes a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) han explicat a aquest rotatiu que es tracta del sistema de triatge que va desenvolupar l’excap d’Urgències, Josep Gómez.



El doctor, apartat per decisió de la direcció del departament que coordinava arran de les queixes dels metges al seu càrrec, és el titular dels drets d’explotació del programa, segons la informació comercial de l’empresa espanyola Treelogic Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea. El SAAS va contractar els serveis de la societat perquè s’encarregués del manteniment del programa.



Segons l’organisme que ha elaborat l’escrit, la irregularitat detectada podria «generar responsabilitats» a la parapública, seguint l’establert a l’article 57 de la Llei General de les Finances Públiques (LGPF). La propietat intel·lectual pertany al SAAS, que va signar el 2003 contractes mercantils amb Gómez.

Negociació

Segons les mateixes fonts consultades, l’empresa de Gómez i el SAAS estan en un procés de negociació per arribar a un acord que satisfaci les dues parts implicades. S’estan reunint per tractar el tema des de finals de l’any passat, malgrat el problema ve de lluny.

El Model Andorrà de Triatge (MAT) es va crear l’any 2000 per reorganitzar l’àrea d’Urgència. El sistema, que es va estendre a diversos centres d’Espanya i de l’Amèrica Llatina, es basa en una avaluació dels pacients en funció d’una escala de cinc nivells que determina el grau d’urgència de l’estat de cada usuari per prioritzar entre malalts. El centre hospitalari va començar a deixar de cobrar pel sistema comercialitzat a l’estranger a partir del 2013, tal com en va deixar constància el Tribunal de Comptes en l’informe que va publicar fa dos anys.

Complements salarials

Altres irregularitats del SAAS contemplades al document de l’organisme fiscalitzador tenen a veure amb els complements retributius. Alguns «no es troben regulats al Reglament de personal del SAAS». Entre aquests es troben complements vinculats als ingressos d’activitat assistencial, primes d’exclusivitat, per a projectes i complements ad personam. A més, els empleats fixes «es beneficien de remuneracions en espècie de les quals es desoneix l’empara normativa que els faculta», diu l’informe.



El text destaca també la contractació d’una persona per la qual no es disposava de plaça pressupostada, un fet que ja s’havia posat en relleu en anys anteriors. Una altra observació es va centrar en les hores extraordinàries que van treballar els empleats de la parapública. De l’anàlisi del Tribunal de Comptes es desprèn que cinc professionals van superar el límit anual, fixat en un màxim de 426 hores.

Rosa Gili: «Fa quatre anys que es detecten anomalies i no es solucionen»

-Rosa Gili, consellera socialdemòcrata, lamenta que les irregularitats del SAAS detectades pel Tribunal de Comptes siguin «un clàssic».

-«Fa quatre anys que es detecten anomalies i no es solucionen», va criticar Gili, que considera «surrealista» que no s’hagi trobat una via per posar fi a d’altres situacions com ara les contractacions sense places pressupostades o a la incorporació de professionals sense la prèvia validació del comitè directiu.

-Un dels punts de la querella que va presentar el PS a finals de febrer per denunciar el funcionament del SAAS tracta, justament, sobre la inexistència d’ingressos de l’hospital derivats de la comercialització del sistema de triatge que va desenvolupar el doctor Josep Gómez quan ja treballava al SAAS.

-«La querella deixa clar que hi ha moltes disfuncions i molt recurrents». «Puc acceptar que és complicat trobar-hi una solució però ja fa massa anys que el Tribunal de Comptes ho està avisant», va comentar la socialdemòcrata.

-La querella es va interposar després que l’òrgan fiscalitzador emetés fa dos anys un informe posant en dubte algunes de les actuacions del SAAS dutes a terme a partir de l’any 2013.