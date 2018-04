La plataforma antiheliport lamenta l’espera per rebre els informes

Alfons Miralles, portaveu de la plataforma contrària a la ubicació de l’heliport a la zona de les Tresoles d’Encamp, espera que el ministre d’Economia, Gilbert Saboya, compleixi amb el que va assegurar ahir als integrants de l’entitat: aturar el projecte si l’informe que esperen de França detecta massa riscos per a la població del voltant de l’àrea on se situaria la infraestructura.



La reunió entre els membres de la plataforma i el ministre va ser «llarga», «tensa» i «cordial», segons va explicar Miralles, decebut perquè encara esperen rebre l’estudi tècnic que el Govern va enviar a l’Agència d’Aviació Civil de França perquè validi l’opció plantejada per l’Executiu. «Ens ha dit que ens el lliuraran però no ens ha concretat cap termini», va apuntar Miralles, que ja s’ha reunit, juntament amb altres representants de la plataforma, amb altres polítics com el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i amb el raonador del ciutadà, Marc Vila. «La reunió amb el ministre Gilbert Saboya ha anat en la mateixa línia que les altres», va comentar al sortir de la trobada. Ara, hauran de convocar tots els membres de l’entitat per decidir quins són els següents passos a seguir per continuar defensant la reivindicació dels veïns.

Encara pendents de frança

De moment, tot segueix depenent de l’informe que enviïn les autoritats franceses amb informació sobre la viabilitat de la infraestructura a la zona triada, durament criticada pels grups polítics a l’oposició. L’argument principal en contra se centra en la proximitat del futur heliport a la central de FEDA. El risc es troba en el fet que si hi hagués algun accident que afectés la central, la parròquia es quedaria sense subministrament elèctric.



L’altre motiu pel qual volen evitar l’heliport a Encamp és el soroll que suposarà per als veïns. La plataforma es defensa amb un estudi que va encarregar el grup liberal en el qual es constatava que si la instal·lació finalment s’ubiqués a les Tresoles, el nivell de decibels superaria el màxim previst per la llei.