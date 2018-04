Un home ingressa a la Comella per suposats abusos sexuals a un menor

Un home va ingressar el dijous al vespre al Centre Penitenciari de la Comella acusat d’un presumpte delicte major contra la llibertat sexual d’un menor, segons van confirmar ahir fonts properes al centre. El resident va ser arrestat per la Policia el dimecres a primera hora de la tarda i conduït al despatx central del cos, complint les ordres de la fiscalia i després que els pares del menor van denunciar uns suposats abusos que el menor hauria patit.



Va ser durant el dia d’ahir que el detingut va passar a disposició judicial i que la Batllia va ordenar l’ingrés preventiu a la presó. El fet que la suposada víctima sigui menor d’edat ha fet que, seguint la legislació de protecció de la infància, les actuacions policials i judicials hagin estat més ràpides i s’apliquin mesures preventives.



Es desconeix l’edat de la suposada víctima i si estaria dins del llindar d’edat en què es podria al·legar que la relació va ser consentida, segons algunes fonts van afirmar ahir que manté l’acusat, president de la Casa de Portugal a Andorra.

Edat de consentiment sexual

L’article 147 del Codi penal andorrà marca l’edat de consentiment sexual en els 14 anys, ja que defineix, en el primer punt, un acte sexual sense consentiment, entre d’altres, com el realitzat «amb una persona menor de catorze anys o privada de sentit, inconscient o incapaç d’oposar resistència». Per tant, l’edat de la suposada víctima serà clau perquè es tingui en compte el també presumpte acord a l’hora de mantenir les relacions sexuals, en cas que hagin existit efectivament, fet que no està encara provat. Si el jove és menor de 14 anys, amb la llei a la mà, es considera que mai pot existir el consentiment i no es té en compte si el menor va manifestar o no l’acord.



L’edat de consentiment sexual varia de país a país, Espanya la va modificar recentment i l’actual és de 16 anys, encara que fins al 2015 estava fixada en els 13 anys. Pel que fa a França, l’edat de consentiment sexual està fixada en els 15 anys. A Portugal, com a Andorra, Itàlia, Alemanya o Àustria, entre d’altres el llindar està marcat pels 14 anys, i són els països del territori europeu amb una edat de consentiment sexual més baixa. A l’altre extrem, trobem Irlanda, país que considera que no hi pot haver consentiment fins als 17 anys.