Balanç més que positiu de l’equip d’esquí de fons

La Federació Andorrana d’Esquí fa un bon balanç de la temporada de l’equip d’esquí de fons que formen Irineu Esteve i Carola Vila. Segons destaca Carles Visa, director tècnic de la FAE, «són dos esquiadors que han demostrat ser molt competitius». Per a Visa, Esteve va fer «un inici de campanya possiblement més fluix» però remarca que «l’Irineu ha demostrat una vegada més que és un dels corredors capdavanters». També destaca «els bons resultats als Jocs Olímpics, on hem demostrat que estem a l’objectiu d’estar al top 30 a la màxima categoria”. Per la seva banda, l’entrenador Joan Erola explica que «ja han detectat el que han de fer per millorar els resultats de la temporada» i en aquest sentit s’ha plantejat aconseguir la medalla en el Mundial sub-21.

Per la seva part, l’entrenador Laura Orgué, destaca «l’evolució» de Vila durant la temporada. En aquest sentit, Visa destaca el fet de ser 17a del rànquing mundial de la seva edat i el fet d’haver estat campiona d’Espanya.