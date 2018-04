L’ Andorra busca certificar la permanència

El davanter Àlex Martínez va destacar ahir que l’objectiu del partit d’avui és la victòria perquè «volem certificar la permanència des de fa temps». El Bellvitge és un rival «més assequible. Ha estat un any complicat i sabíem que això acabaria passant» explicava. Per altra banda, creu que «pot semblar que han baixat la guàrdia» però cada setmana «l’objectiu són els tres punts». «Ha estat una temporada de reptes per les adversitats de les lesions», comentava . Personalment, considera que no ha comptat amb molts minuts però que es queda tranquil perquè quan entra, «ho dono tot».

Referent a l’estat de la gespa de la Borda Mateu, afirma que «és un campazo», sobretot si «comparem amb els que hi ha a baix». «El del Martinenc semblava asfalt», afegia.