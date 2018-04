La plantilla del Lusitans cobra i espera sumar tres punts d’or

Els problemes econòmics de l’FC Lusitans toquen la seva fi. Almenys fins a la setmana que ve, quan els jugadors haurien de cobrar les nòmines d’aquest mes d’abril. D’aquesta manera, alguns membres de l’equip van anar ahir al migdia a cobrar a la seu del club mentre que alguns altres ho van fer a la nit. Els que tenien les nòmines domiciliades també van rebre els pagaments. Després de l’entrenament amb pluja d’ahir, van passar per la seu per parlar amb el president del club, Antonio da Silva. D’aquesta manera, ara ja s’ha liquidat tot el que es devia i caldrà veure què passa en el futur més immediat. Si no es pagués, tornaríem a la mateixa situació, fet que podria ser crucial pel club i podria suposar un cop molt dur pel projecte. De moment, la situació ha quedat ajornada.

Per altra banda, ahir a la nit es va celebrar el tradicional sopar de cada divendres amb els jugadors, que queda al marge de la directiva i que se serveix per unir a l’equip.

Da Silva, per la seva banda, va manifestar la seva satisfacció per haver pogut abonar les nòmines i va explicar que la setmana que ve «no hi haurà cap problema per cobrar el mes d’abril». Referent al partit que es juga avui, va indicar que sens dubte, «se sortirà a guanyar».

En aquest sentit, l’equip s’enfronta avui contra el VallBanc Santa Coloma en un partit que és decisiu pel futur de l’equip en tots els sentits. Tres punts d’or pels Lusitans els donaria opcions a classificar-se per Europa, fet que podria solucionar part dels problemes.

El Lusitans també necessita una derrota del Tic Tapa Sant Julià, que juga contra l’UE Engordany. El conjunt de Filipe Busto és a quatre punts del líder i buscarà els tres punts per poder seguir aspirant al títol. Els lauredians, per altra banda, volen arribar a Europa.

D’aquesta manera, Iván Perinaez, segon capità del conjunt andorrà, espera «poder arribar al tercer lloc de la competició» i manifestava que el futbol «és passar-ho bé». «Tots els problemes que surten de l’àmbit esportiu, es tracten fora», comentava. «Tot ha anat i va súper bé», afegia.

Les mirades, ara per ara, estan posades en el partit de demà. En aquest sentit, Emiliano González, creu que «és la darrera opció que es té, a més d’esperar que el Sant Julià punxi». «Afrontem el partit moralment bé, amb ganes, la gent està molt contenta», comentava. En aquest sentit reconeixia que ahir «hi va haver més alegria» i que espera poder comptar amb tres canvis pel partit d’avui, ja que seria possible que es pogués comptar amb alguns jugadors del B.

Lluita per la permanència/ Als play-offs per la permanència, el Nóbrega Constructora Encamp intentarà sortir de l’última plaça de la competició davant l’UE Santa Coloma. Per altra banda, el Penya Encarnada buscarà la seva quarta victòria consecutiva per, mantenir-se en zona de promoció. En canvi, els escaldencs volen sumar tres punts per mirar d’acabar la temporada amb les millors sensacions possibles.