El Lusitans s'allunya definitivament d'Europa

Ara mateix, les aspiracions a Europa són quasi impossibles perquè l'R. Tic Tapa Sant Julià no hauria de sumar cap punt i el Lusitans hauria de guanyar els dos que li queden. En aquest sentit el Lusitans, que ha pogut comptar finalment amb més homes del previst, ha fet un mal partit i al minut 3, Juan Manuel Torres ha marcat el primer gol i al cap de dos minuts, Jesus David Sosa ha marcat de nou. A la mitja part, el Lusitans se n'ha anat amb dos gols en contra i ja no ha pogut fer res a la segona part. Ramael Vincent Christian ha marcat de penal al 63 després de l'expulsió de Daniel Luque. Un minut després el líder ha reaccionat tot i jugar amb un menys i Iban Parra li ha marcat un altre. Al cap de dos minuts, Sosa ha tornat a marcar i ha deixat el partit sentenciat. Al final del partit, Pedro Manuel Martins ha vist la vermella directa.

Després dels problemes econòmics que ha patit l'equip durant aquesta setmana, el resultat d'aquest dissabte era el darrer que necessitaven. El conjunt d'Emiliano González ha perdut per 4 a 1 davant del líder indiscutible, el Vallbanc FC Santa Coloma, que es pot proclamar aquest mateix diumenge campió de Lliga.

