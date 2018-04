El cabal del Valira bat el rècord d'aquest any: 58,80 m3/s

El cabal del riu Valira a l'altura de la Borda Sabaté (Sant Julià de Lòria) continua batent els rècords d'aquest any. Aquest dijous a la nit va arribar als 56 metres cúbics per segon (m3/s), més cabal que el registrat durant tot l'any passat, però aquest divendres, a les onze de la nit, el cabal s'ha enfilat fins als 58,80 m3/s, al mateix punt, que és un indret de referència per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El riu ha arribat a un nivell d'1,08 metres, mentre que dijous era d'1,06 metres.



El Servei de Meteorologia preveu xàfecs i tempestes i, per tant, el cabal pot seguir augmentant. Amb tot, la crescuda del riu està lluny dels 143 m3/s als quals es va arribar el 3 de novembre del 2015, amb un nivell del riu d'1,74 metres. El risc d'allaus del país es manté en un nivell de 3 sobre 5.