60 tones al mes a l'Alt Urgell de residus orgànics d’Andorra

La planta de compostatge de Benavarre, gestionada per la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, ha reciclat des del passat mes d’octubre 309 tones de residus orgànics provinents d’Andorra. El transport d’aquesta matèria forma part d’un acord entre els governs català i andorrà que es va posar en marxa a finals del mes d’octubre passat.

Es calcula que cada mes entren a la planta de Bellestar una mitjana de 60 tones de residus orgànics. A aquest ritme, la instal·lació preveu tractar en un any 800 tones traslladades des del Principat, tot i que l’objectiu del Pla Nacional de Residus 2017-2020 d’Andorra és assolir les 1.000 tones, una xifra que suposaria el 10% de la matèria orgànica produïda al Principat. Aquesta quantitat serà factible si es reforcen les campanyes de conscienciació.

Cal recordar que la recollida de residus orgànics la fa l’empresa Reciclatges FEPER, adjudicatària del servei i gestió de matèria orgànica al Principat. Concretament, transporta la resta generada pels vuit grans centres comercials, que estan obligats a separar aquests residus, i també dels productors que s’hi han afegit voluntàriament (21 hotels i 17 restaurants).

A la planta alturgellenca, la matèria orgànica es converteix en un compost que serà recuperat per utilitzar-lo en jardins, camps o horts. L’objectiu és, segons indicaven en l’acord els governs català i andorrà, «vetllar per la implantació progressiva i el compliment de la jerarquia de les opcions de gestió de residus, segons la qual cal prioritzar el reciclatge davant la valorització energètica i l’eliminació», informa Ràdio Seu.

El gerent de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, Jordi Vilaró, s’ha mostrat satisfet per la col·laboració i ha assegurat que el conveni permet que la planta de compostatge de Benavarre treballi ara a ple rendiment, alhora que potencia que Andorra avanci en el reciclatge.