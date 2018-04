L’Andorra assegura la permanència empatant (1-1)

L’FC Andorra va aconseguir aquest dissabte un empat davant l'Unificación Bellvitge que certifica seguir sent un equip de Primera Catalana durant la pròxima temporada, ja que la golejada de l’Alpicat contra Vilaseca en la que van guanyar per 7 a 0 els va donar l’objectiu que s’havien marcat a principi de temporada.

Va ser en un partit en el qual al minut tres, Roger Miralles de l’Unificación Bellvitge va avançar als visitants. Al minut 10, el mateix jugador va marcar un gol en pròpia porteria. Aquest resultat es va mantenir fins al final davant d’un rival que pressionava perquè necessitava sumar tres punts per intentar sortir del pou del descens.

En aquest sentit, Candi Viladrich, tècnic de conjunt andorrà, no es va mostrar gens content amb el resultat. «Havíem ficat bastants esperances en guanyar però vist com va anar tot s’ha de celebrar poder certificar matemàticament la salvació».

«Estem arribant molt justos de forces al tram final de la temporada i això es va veure a la segona part, perquè físicament no vam estar gens frescos. A més, tenim un punt psicològic i anímic en contra perquè fa moltes jornades que no guanyem. En certs moments del partit, no es va fer el pas d’arriscar per por a perdre», comentava. De cara als objectius, espera poder «arribar als 50 punts, fet que els permetrà estar entre els vuit primers classificats»