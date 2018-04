Cardelús remunta i queda onzè al Ricardo Tormo

«El regust que queda és agredolç perquè sé que el meu lloc ja està entre els quatre o cinc primers, però avui no ha pogut ser i lamentar-se ja no serveix de res», manifestava Cardelús.

En el primer moment, el pilot de l’Stylobike va fer una bona sortida que el va situar en quart lloc a la primera volta, però a la segona no va poder evitar una sortida de pista que el va endarrerir fins al 24è lloc i li va fer bastant temps. Lluny de descentrar-se, va marcar un ritme superior al de la majoria dels pilots que el precedien i va anar remuntant posicions volta rere volta. A la cinquena volta era vintè, cinc voltes més tard, ja ocupava la quinzena posició i a cinc voltes del final ha arribat a l’onzè lloc. Aleshores, la distància amb el desè classificat ja era molt gran, però, tot i això, li ha anat esgarrapant segon a segon fins a cedir poc més d’una mil·lèsima a la ratlla d’arribada per acabar a l’onzè lloc.

El pilot andorrà Xavi Cardelús no ha tingut sort a la segona prova del Moto2 European Championship disputada al circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana a causa d’una sortida de pista que l’ha obligat a remuntar al llarg de tota la cursa.

Per El Periòdic

