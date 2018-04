Els Isards tenen opcions amb la derrota de Bòsnia

Per altra banda, la selecció femenina sub-18 de rugbi de 7 va quedar en 14a posició de 16 al torneig classificatori del Campionat d’Europa després de guanyar contra Ucraïna per 10 a 7. Les andorranes van perdre contra Irlanda, Holanda, Letònia, Suècia i Polònia.

La selecció sènior masculí depèn de si mateix per mantenir la permanència a la Conferència 1 Sud després que Bòsnia i Hercegovina perdés aquest dissabte contra Croàcia per 27 a 6. D’aquesta manera, mantenen les esperances les ganes i necessiten una victòria si o si contra els croats en el darrer partit de la competició que es disputa el pròxim 5 de maig a les cinc de la tarda a l’Estadi Nacional d’Andorra.

Per El Periòdic

