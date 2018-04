Els patrocinis privats podrien acotar els preus dels Special Olympics

Special Olympics de Catalunya està començant una campanya per trobar patrocinadors dels Jocs Special Olympics a La Seu d’Urgell i a Andorra la Vella en el sector privat amb l’objectiu «d’acotar» el pressupost de les famílies i, per tant, encara no es coneix el preu de les inscripcions.

Des de l’organització, expliquen que «en tots els Jocs s’han cobrat unes quotes als esportistes, però que en cap cas perilla la participació dels atletes catalans perquè sempre s’ha fet així». En aquest sentit, «es mantindran les quotes de 2014 i si podem, les alleugerirem», comenten. «Les famílies són molt conscients que el preu és per quatre dies i que està tot inclòs, per elles és una festa i nosaltres les volem ajudar en tot el possible», remarquen.

En aquest sentit, per part de l’administració no hi haurà problemes, ja que les institucions públiques han donat suport. «L’aplicació de l’article 155 de la Constitució no generarà problemes», afegeixen.

Les dues ciutats dels Pirineus esperen rebre fins a 2.580 persones sumant esportistes, tècnics i delegats, persones de l’organització i voluntariat. Els més de 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual provindran majoritàriament de Catalunya (1.146), de la resta de Comunitats Autònomes (200), d’Andorra (54) i de delegacions estrangeres (200). Tots ells participaran en 13 esports: bàsquet, bàdminton, hoquei interior, petanca, tennis, ciclisme, a la Seu d’Urgell, i natació, gimnàstica, atletisme, tennis taula, futbol sala, handbol i un clínic de judo a Andorra la Vella. En aquest sentit, també va començar la Campanya de Voluntariat amb l’objectiu d’aconseguir a més de 600 persones entre les dues ciutats.