La derrota del MoraBanc davant l’Obradoiro complica els play-offs

El MoraBanc no va poder sumar la 18a victòria aquest dissabte al Poliesportiu d’Andorra i, en paraules de Joan Peñarroya, «va fer un pas enrere» en la lluita pels play-offs. En aquest sentit, aquesta derrota suposa situar-se ara mateix en setena posició de la Lliga Endesa i mantenir una pugna amb l’Herbalife Gran Canària i l’Iberostar Tenerife. L’Unicaja, per altra banda, ja se situa un poc més amunt mentre UCAM Múrcia i en menor mesura, el Montakit Fuenlabrada, el segueixen de prop. D’aquesta manera, el resultat del passat dissabte podria influir directament en el rival contra qui hauria de jugar el MoraBanc als play-offs.

En aquest sentit, l’Unicaja va aconseguir ahir mantenir la cinquena posició davant el RETAbet Bilbao Basket, equip al qual va guanyar a casa amb un resultat de 93 a 78. L’equip de Màlaga va passar per sobre dels bascos que, en aquesta jornada, s’han apropat un poc més al pou. El conjunt va imposar un fort ritme ofensiu des del primer moment, fet que va sorprendre el rival. D’aquesta manera, els visitants ja no van ser capaços d’entrar amb joc i no va poder apropar-se al rival en cap moment.

Un average dolorós

Per altra banda, l’Herbalife Gran Canària, que és sisè a la Lliga Endesa i contra qui el MoraBanc està empatat però té l’average perdut, va perdre contra l’Iberostar Tenerife, equip que passa a ser vuitè a la taula i que segueix de ben a prop al MoraBanc amb una victòria menys i una derrota més. El resultat va ser de 68 a 76 en un derbi en el qual tot estava en joc. En aquest sentit, l’Iberostar va dominar des de l’inici i no va perdre els nervis davant la remuntada del Gran Canària. Malgrat això, el partit va estar molt igualat i no hi va haver clars avantatges. Així i tot, l’Iberostar va ser superior en defensa i aquest plus va permetre aquest bon resultat que ara per ara els apropa als seus objectius.

A més, l’UCAM Múrcia és novè a la taula, empatat amb l’Iberostar Tenerife. En aquest sentit, aquest equip també és un rival directe pel MoraBanc i s’haurà de tenir controlat perquè no doni sorpreses. De fet, la va estar a punt de donar ahir diumenge a Vitoria davant del Kirolbet Baskonia quan només va perdre per dos punts amb un resultat final de 87 a 85 en favor del conjunt basc. Va ser un partit molt interessant en el que una altra vegada Tornike Shengelia va liderar l’equip amb 28 punts, 10 rebots i un 41 de valoració. En aquest sentit, l’equip no va tenir la possibilitat d’aturar-lo. El Múrcia, per altra banda, va remuntar 13 punts i en el darrer segon Clevin Hannah, que duia un darrer quart especialment espectacular, va fallar un triple que hagués pogut canviar les coses. Va ser un moment vital que hagués pogut canviar de manera radical la taula de la competició pels dos equips.

Així mateix, el Montakit Fuenlabrada va perdre contra el FC Barcelona Lassa i es va allunyar una mica dels play-offs. Ho va fer amb un resultat de 75 a 93. Per la seva banda, el Movistar Estudiantes, va oblidar-se un poc més dels play-offs perdent contra un molt superior Reial Madrid. Va ser una victòria liderada per Walter Tavares en el que no només en estadístiques l’equip madrileny va ser més que superior.

Tot això va passar en una jornada en el que el MoraBanc Andorra va perdre contra el Monbus Obradoiro, en un partit en el qual els tricolors no van tenir una bona defensa ni van saber reaccionar davant el joc dels de Moncho Fernández. L’equip visitant va saber anar pas a pas, fet que sumat també al poc encert i als petits detalls, van propiciar una derrota discutida fins a l’últim minut. Era una victòria essencial per buscar una posició més bona en els play-offs i per plantar-se més a dalt en la classificació de la Lliga Endesa. Ara, el guió de la competició podria haver canviat. Els tricolors necessiten unes victòries més per poder assolir amb tranquil·litat els objectius establerts.