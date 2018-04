Vestits de llums i materials reciclats

El 22è La Massana Còmic ha tancat les portes aquest vespre i com a colofó ha comptat amb la segona edició del concurs de disfresses Cosplay organitzat en col·laboració amb l’Associació de Frikis d’Andorra. «Hi ha hagut moltíssim nivell, ha participat gent no només local sinó també de Catalunya i, fins i tot de Barcelona», va explicar Mélani García, representant dels frikis, ahir al vespre, poc després de coronar els guanyadors del concurs. En total, La Massana Còmic va comptar amb 20 participants en el concurs, dividits entre el de Cosplay, amb 12 competidors i on es van veure les disfresses més impressionants i una segona subcategoria, fanzine o amateur, amb vestits més modestos però on el què comptava era la interpretació del personatge en qüestió a dalt de l’escenari.

Des de l’ARCA van valorar el saló com a «probablement el millor pel que fa al nombre de visitants»

En el concurs de Cosplay es va poder apreciar la dedicació i compromís amb la disfressa de molts dels participants: «Han guanyat dues noies [Cristina i Gemma Pedragosa] vestides de personatges de Hellboy i amb uns vestits fets a mà per elles mateixes, utilitzant materials reciclats», va assenyalar Garcia. El segon premi va tenir llum pròpia, literalment, i es va tractar de la interpretació del lleidatà Lucas Castilla del personatge Paladin Tier16. Pel que fa al concurs amateur, el premi ha anat a parar a Nil i Noemí Perrineaux, amb una disfressa de Minecraft «unes caixes molt senzilles però amb una interpretació molt sentida i divertida», segons Garcia. El jurat el van formar la mateixa Mélanie García, el dibuixant Jordi Planella i la cosplayer barcelonina Mara.

La pluja no va aigualir res

Seria lògic pensar, a priori, que l’aigua i el paper del còmic no són molt amics però, ans al contrari, el mal temps del cap de setmana va animar moltes ànimes a posar-se al cobert de les sales de La Massana Còmic. Encara que l’organització no disposa de xifres exactes, el secretari de l’Associació Andorrana del Còmic, la Il·lustració i l’Animació (ARCA), Xavier Àlvarez, va valorar aquesta edició com a «probablement la millor pel que fa als visitants». El que sí que van comptabilitzar van ser els assistents a la visita guiada per l’exposició de Jordi Bernet, convidat a la cita i amb una retrospectiva que perdurarà a la Massana fins al 2 de juny: «Van venir 150 persones i, de vegades aquesta és la quantitat de gent que passa per una exposició en els dos mesos que és oberta al públic».

Àlvarez també va explicar la feinada que van tenir els autors convidats per signar els àlbums dels seus seguidors: «Havíem previst de 16.00 a 20.00 el dissabte però alguns van començar a signar abans perquè ja tenien cua i altres encara eren les 20.30 i seguien fent dedicatòries». Les files davant d’uns i altres van ser molt igualades, segons l’organització, «potser una mica més Rubén Pellejero amb el Corto Maltés», però res massa diferenciat, segons Àlvarez.

Pel que fa a autors, l’absència imprevista d’última hora va ser la de Carlos Puerta, víctima de la vaga de controladors aeris a Marsella que va obligar a cancel·lar diversos vols, entre els quals, el que l’havia de portar des de Galícia al Principat, via Barcelona.

Les activitats paral·leles, a banda del concurs de Cosplay, la gimcana de dibuix i la presentació de jocs de taula temàtics, organitzat per BCGames, també van provocar un gran interès per part dels assistents, segons va explicar l’organitzador.