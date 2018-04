La Llacuna s’omple de tot tipus de ballarins

A més, l’ITI organitza en aquesta data una gala de celebració, cada any en un país diferent d’entre tots els que formen part de l’organització. Aquesta matinada passada l’Havana (Cuba) va acollir les esmentades celebracions amb la presència del Ballet Nacional de Cuba, el grup nacional de dansa contemporània i les companyies Folclórica Nacional, Lizt Alfonso i Acosta Danza.

La data coincideix amb el naixement del creador del ballet modern, Jean-Georges Noverre (1727-1810). El propòsit de l’efemèride és fomentar l’educació i la participació en el món de la dansa i per això se celebren diferents activitats en aquest sentit a tots els països que formen part de l’ONU, com és el cas d’Andorra.

La Unesco va establir el 29 d’abril com a Dia Internacional de la Dansa l’any 1982, a proposta de l’Institut Internacional del Teatre (ITI), col·laborador de l’ONU en els temes relacionats amb les arts escèniques.

La jornada va estar organitzada de manera conjunta per l’Aula de Teatre i Dansa de La Llacuna, les escoles Líquid Dansa i Souldance, i les associacions Alendoy Flamenc i We Swing Seu, que van oferir als assistents des de classes de dansa clàssica i aero flamenc fins a actuacions de jazz, polka, ball rus i ucraïnès i exhibicions de flamenc clàssic i sevillanes, a més de tallers d’iniciació al swing i de dansa en família, informa l’ANA.

Durant tota la jornada hi va haver actuacions, exhibicions, classes i tallers sobre diferents estils de ball oberts a estudiants de dansa i a tothom que s’hi volgués sumar. L’espai es va omplir de ballarines, ballarins, professorat, pares, mares i familiars que volien participar de la celebració. La primera activitat de l’aplec va ser una demostració de barra, els passos base de la dansa clàssica, alhora que quatre nenes van llegir un manifest a favor de la dansa.

La tempesta va obligar a traslladar les activitats del Dia internacional de la dansa programades durant tot el diumenge a la plaça Guillemó cap al Centre Cultural la Llacuna de la capital. Amb tot, les escoles participants van seguir amb la festa i van oferir un tastet de les seves disciplines, especialment la canalla, que no va deixar passar l’oportunitat de demostrar què saben fer amb el seu cos al ritme de la música.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació