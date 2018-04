Canillo obre set expedients a apartaments ‘pirata’ aquest hivern

El Comú de Canillo, un dels més afectats per la problemàtica dels apartaments turístics il·legals segueix treballant per posar fi a aquesta situació i les inspeccions que fa la corporació s’han traduït en l’obertura de set expedients sancionadors durant la temporada 2017-2018. Així ho va explicar el conseller de Finances, Marc Casal, que va indicar que la reducció del nombre d’expedients en bona part s’explica perquè «com que encara no tenim els reglaments nous aquesta vegada no hem pogut aplicar la llei vella ni tampoc els nous paràmetres, de manera que ens hem cenyit a fer només un control per comprovar que les empreses estiguin donades d’alta i tinguin els apartaments registrats». De fet, l’any passat per aquestes dates el comú admetia que s’arribaven a obrir fins a cinc expedients per setmana a apartaments que operaven de manera il·legal.

Casal va indicar que aquesta temporada d’hivern tots els expedients han afectat empreses, no a particulars, i que les sancions previstes van des dels 150 euros fins al 3.000 en aquells casos en què es detecta reincidència. El conseller, però, va remarcar que malgrat les inspeccions que es van iniciar a finals del 2016 després que el comú contractés una inspectora «amb les empreses encara detectem moltes negligències». El responsable de finances canillenc va admetre que «entenem que és un sector on hi ha molts canvis, i tot sovint es pot modificar el nombre d’apartaments que es tenen, però tenen l’obligació de donar-los d’alta». En aquest sentit va detallar que dels set expedients oberts, excepte un, la resta són d’empreses reincidents.

Nous controls

Marc Casal va indicar que la voluntat del comú és poder intensificar els controls a partir d’aquest estiu un cop tots els reglaments estiguin en vigor (dimecres passat es van aprovar tres reglaments relatius a la classificació, registre i funcionament dels habitatges d’ús turístic que està previst que entrin en vigor el dia 3 de maig). Llavors es reprendran les inspeccions als particulars per comprovar que els habitatges compleixen tots els requisits.

D’altra banda Casal va explicar que des del Comú de Canillo s’han fet algunes propostes de modificació dels reglaments, ara bé, el cap d’àrea de Turisme, Sergi Nadal, va aclarir que no s’ha donat curs a totes les peticions. Una de les demandes del comú és que la normativa fos més clara a l’hora d’exigir que les places d’aparcament que han de garantir les empreses que lloguen apartaments turístics siguin al mateix poble on hi ha els pisos. En aquest cas Nadal va explicar que sí que hi ha hagut acord. Així, la normativa estableix que les empreses han de preveure que el nombre de places de pàrquing que proveeixen correspongui a un 30% del total de pisos que tenen. A partir d’aquí, les places s’han de repartir de manera proporcional a les poblacions on hi ha els apartaments.

Aquesta vegada només s’han fet controls a empreses per saber si els pisos estaven donat d’alta

La segona demanda que havia fet el comú és que les empreses que tenen allotjaments en més d’una parròquia s’hagin de donar d’alta a cada lloc on operen. «Entenem que demanar que una empresa que gestiona habitatges es registri a cada parròquia va contra l’esperit de la llei», va exposar. Ara bé, sí que s’ha previst que «si disposes de 50 o més habitatges hagis de tenir una recepció i aquesta recepció s’haurà de fer a la parròquia on tinguis la majoria d’apartaments». A més, es fa diferència entre Encamp i el Pas i per tant, si la major part dels pisos estan al Pas, la recepció s’haurà de tenir al poble fronterer. «La nostra voluntat és treballar per millorar el servei que es dona al client i entenem que el servei serà millor si la recepció és a prop», va afirmar el cap d’àrea de Turisme.

Un cop entrin en vigor els reglaments els actuals apartaments moblats per vacances disposaran d’un any per regular la seva situació. La voluntat del govern és que el desplegament reglamentari de la llei d’allotjaments turístics ha de reordenar el sector sense entorpir la gestió del dia a dia.

Nuclis problemàtics

A la parròquia de Canillo la major problemàtica amb els apartaments turístics es concentra al Tarter, a Soldeu i a Incles. L’any passat des de la corporació es va explicar que tenien calculat que hi havia uns 6.500 apartaments a la parròquia, dels quals 4.000 tenien indicis per pensar que es tracta d’allotjaments turístics. Malgrat tot, només hi ha un mínim de 2.500 dels quals podien afirmar que hi havia activitat. Justament un altre dels objectius de les inspeccions és poder obtenir un registre complet dels allotjaments turístics que hi ha a la parròquia.

Les claus