El Govern va pagar mig milió en primes irregulars el 2016

El Tribunal de Comptes destaca en el seu Informe sobre les liquidacions de l’Administració General la quantitat de primes no regulades que el Govern va pagar durant el 2016 i manifesta la seva disconformitat amb la situació. La suma de tots aquests extres als sous de determinats funcionaris per conceptes no recollits en cap reglament és de 527.673 euros.

D’aquest mig milió d’euros, prop de la meitat es van destinar a pagar un plus per exercir les tasques pròpies de determinats funcionaris durant l’hivern al Pas de la Casa, és a dir, per pal·liar la penositat del clima. L’altra gran quantitat que destaca del total és la de 118.729 euros pagats pel Govern durant el 2016 al personal de l’àmbit judicial en concepte d’indemnització preufetària, el qual, segons assenyala l’informe, es va suprimir el juliol de 2016. Les persones que havien de percebre aquest import es detallaven mensualment des del Ministeri de Justícia, segons va poder saber el Tribunal de Comptes.

Guàrdies

L’organisme de control financer no està d’acord amb què el Govern pagués el 2016 42.156 euros en concepte de guàrdies forenses, ja que, segons un document del 2004 adreçat pel ministre de Justícia i Interior al Departament de Medicina Forense, aquestes quedaven fora del Reglament de sistemes de compensació i començaven a abonar-se al preu estipulat de guàrdia i no com a prima.

Prima secció canina



L’informe del Tribunal de Comptes assenyala com a prima no regulada la percebuda per funcionaris de la secció canina de la Policia. Durant el 2016, el conjunt de la secció va rebre 52.319 euros. L’abonament es va efectuar mensualment a partir d’una comunicació del secretari d’Estat d’Interior. El tribunal també menciona una altra prima no regulada percebuda pel cos, en concepte d’especificitat policia, per un import de 7.424 euros.

Pas de la Casa

Els mestres i els bombers es van beneficiar el 2016 d’un plus per exercir la seva professió al poble del Pas de la Casa, que no està regulat per cap normativa, motiu pel qual el Tribunal de Comptes el destaca. El col·lectiu de mestres va rebre primes per valor de 35.453 euros, mentre que les dels bombers van ser uns 10.000 euros inferiors i van arribar als 25.377 euros.

Hores extra

L’informe del Tribunal de Comptes recorda que l’article 8.1 del Reglament de sistemes de compensació estableix que el màxim d’hores extra retribuïdes és de 120 a l’any i el màxim de les mateixes compensades amb descans no pot ser més de 80. No obstant això, destaca que durant el 2016, un treballador de l’Administració Pública va fer més de 350 hores extra; tres funcionaris van fer entre 300 i 350 hores extra; 11 persones van treballar entre 200 i 300 hores de més; 13, entre 150 i 200; 41, entre 120 i 150. És a dir, en total, el Tribunal mostra la disconformitat amb què 69 persones hagin sobrepassat el límit establert.

Mobilitat

A més, l’informe del Tribunal creu que la contractació d’urgència del carril bici a la CG1 per valor de 600.000 euros va ser injustificada. I pel que fa al transport públic, reitera que «no té constància de les contraprestacions econòmiques de l’explotació del servei» que s’assenyalen al contracte de la línia ràpida d’autobús entre Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella.

Ambaixades

El Tribunal de Comptes deixa constància que el Govern tenia un compte bancari sense registrar de l’ambaixada a París amb 100.000 euros.