Els comisos de tabac s’incrementen en un 580% en dos anys

Malgrat els esforços continuats per reduir el tràfic il·legal de tabac al Principat, el contraban no minva i les últimes dades registrades desvelen que al 2017, entre els agents policials i els duaners de la frontera francoandorrana, es van arribar a comissar fins a 256.168 paquets de tabac, gairebé tres vegades més que l’any anterior, quan se n’havien retingut un total de 88.235.

Tot i així, el director de la Policia, Jordi Moreno, va atribuir aquest increment a la intensificació de les operacions del Grup Antifrau, «que a dia d’avui continua donant suport a la frontera, però es pot dedicar més a les tasques internes». De fet, en els últims temps, ha dut a terme «intervencions molt importants», va manifestar. Per aquest motiu, el creixement de comisos ha estat exponencial a la frontera francoandorrana malgrat que el control de persones s’ha vist significativament reduït.

Durant el període 2012-2015, la xifra de paquets confiscats a l’any es trobava sempre per sota dels 50.000 i la majoria de retencions no passaven de la infracció administrativa. Al 2016, no obstant, els comisos ja van representar un 133,96% més respecte l’any anterior i al 2017 encara van augmentar un 190,32% més –del 2015 al 2017, gairebé un 580%–. Mentrestant, els controls fronterers disminuïen. L’any passat van fregar els 800, una xifra molt similar a la del 2016 i del 2015 però ja lluny de la del 2014, quan van efectuar-se gairebé 1700 controls.

Més enllà del contrabandista

La legislació s’ha endurit i el llindar de la infracció penal se situa en els 6.000 euros de tabac o els 10 paquets

La lluita contra el tràfic il·legal de tabac esdevé cada vegada més complexa i busca desarticular tota la xarxa contrabandista. Segons va especificar el director de la Policia, els agents que integren el Grup Antifrau segueixen una línia de treball que «no només va a buscar el tabac, sinó que també lluita molt fortament contra l’aparell logístic i econòmic de les xarxes de blanqueig». A més, és una tasca que es desenvolupa íntegrament des de les institucions andorranes. «Estem atacant el blanqueig de diners provinent del contraban de tabac i ho estem fent des de dins del país a iniciativa pròpia», va posar de relleu Moreno, que va insistir en la necessitat d’identificar el contrabandista però també «la persona de darrere que està venent al contrabandista i que està reintroduint els diners al circuit legal dels bancs».

Limitació i col·laboració

Paral·lelament, la lluita contra el contraban s’intensifica a través de la legislació i de la col·laboració interestatal amb França. El passat 1 d’abril va entrar en vigor l’acord de cooperació transfronterera en matèria policial i duanera, que implica noves mesures com els controls duaners conjunts entre la policia francesa i andorrana; l’increment de les inspeccions als comerços de venda de cigarretes; o un sistema de vigilància aèria amb drons.

Pel que fa als canvis legislatius, des del 2017 s’ha reduït el llindar de la infracció penal per a les mercaderies sensibles com el tabac –que ha passat dels 18.000 als 6.000 euros– i properament està previst rebaixar a deu el nombre de paquets a partir dels quals s’ha de registrar el seu pas per la frontera. A més, s’ha modificat la consideració del crim de contraban, que ha passat a ser subjacent al de blanqueig de diners, a part de fer extensible la infracció a tot el territori nacional.