Terratrèmol sense danys al Pallars Sobirà

Un terratrèmol de 2,9 graus a l'escala de Richter s'ha registrat aquest diumenge a la nit al Pallars Sobirà i el sismògraf del Centre d'estudis de la neu i de la muntanya (Cenma) l'ha registrat. Amb tot, les persones no han notat el sisme. El sismògraf del Cenma, a 40 metres de profunditat, és molt sensible i capta, fins i tot, els terratrèmols a l'altra banda del planeta, però això no vol dir que les persones el puguin notar. Quant al moviment del Pallars Sobirà, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Protecció Civil afirmen que no ha provocat cap tipus de dany. Tot i que s'ha percebut a Sort, el telèfon d'emergències 112 no ha registrat cap trucada. El sisme, que ha tingut lloc poc abans de la mitjanit, ha tingut l'epicentre entre el Pic de Peguera i Montsent de Pallars, a un quilòmetre de profunditat.