Obertura d'inscripcions per al campus Luanvi

El segon torn del campus esportiu Luanvi, adreçat a infants i joves d’entre els 6 i els 15 anys, se celebrarà per les vacances escolars de primavera, que tindran lloc del 22 al 25 de maig, i les inscripcions per participar-hi s’obren el dimecres 2 de maig. En aquesta ocasió s’ofereixen fins a vuit disciplines esportives diferents, des de futbol fins a bàsquet, natació, atletisme, ball esportiu, gimnàstica rítmica, patinatge i vòlei platja, aquesta darrera, com a novetat.



En tots els campus l’infant pot practicar tres hores diàries l’esport escollit i tres més d’altres activitats esportives i recreatives. L’horari de les activitats és de 9.15 a les 17.30 hores. El preu per participar-hi és 75 euros per torn i s’ofereix un descompte del 25% per les famílies que hi inscriguin més d’un fill. El servei de menjador està inclòs en la tarifa.



En paral·lel, també es posa en marxa un servei de ludoteca entre les 18 i les 19.30 hores a un preu de 5 euros per torn. Tal com informen des del comú d'Andorra la Vella, a través del departament de Social, s’ofereix un programa d’ajudes per aquelles famílies que ho necessitin.



Aquest nou torn del campus, que compta amb el patrocini de BancSabadell d'Andorra, està organitzat conjuntament entre el departament d’Esports i vuit entitats esportives del país. Les inscripcions per participar-hi es poden formalitzar a través del web www.andorralavella.ad/inscripcions.