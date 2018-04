Els carburants arriben als preus més alts dels últims cinc anys

Les dades fetes publiques aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern mostren l'augment del preu dels carburants i especialment el del gasoli de calefacció. Durant el mes de març del 2018, tots els preus dels carburants han augmentat respecte al mes març de l’any anterior: el gasoli de calefacció (6,2%), el de locomoció (4,4%), el de locomoció millorat (4,2%), la gasolina sense plom de 95 octans (2,2%) i la sense plom de 98 octans (2,1%). Durant el primer trimestre del 2018, tots els preus dels carburants han augmentat respecte al primer trimestre del 2017, i el que més ha augmentat és el gasoli de calefacció (4,4%). En el període abril 2017-març 2018, la mitjana de tots els preus dels carburants han pujat respecte al mateix període entre 2016 i 2017, i el que més s’ha incrementat és el gasoli de calefacció (8,8%), que passa de 0,64 a 0,705 euros.

El motiu d'aquests augments cal buscar-lo en el preu del cru Brent, de referència per Europa, que acumula una pujada d’un 170% des del gener del 2016, quan cotitzava a 27,10 dòlars (uns 22,5 euros). L'evolució dels preus del petroli respon als rumors que apunten a la prolongació del pacte de l'Organització de Països Productors de Petroli (OPEP) per congelar la producció. La inestabilitat provocada pels míssils balístics llançats des del Iemen cap a l'Aràbia Saudita, la crisi desencadenada per un suposat atac químic del règim de Bashar al-Assad a Síria i l'amenaça dels Estats Units d'abandonar el pacte nuclear amb l'Iran han donat un impuls renovat al preu del Brent. A Andorra s'han assolit els preus més alts dels darrers cinc anys.

Ara, la incògnita és saber fins quan es mantindrà aquesta tendència a l'alça del preu del barril, que es deu a una limitació de producció per donar sortida a l'estoc existent. L'OPEP i deu grans productors més van decidir el mes de desembre passat mantenir fins a finals del 2018 la seva política de retirar 1,8 milions de barrils diaris del mercat per reduir les reserves emmagatzemades a les nacions consumidores i evitar la caiguda dels preus.

D’acord amb les previsions de la Llei del Pla d’estadística 2018-2021 i el seu desplegament en el seu primer Programa estadístic per a l’any 2018, es publica per primera vegada l’estadística dels preus de venda al públic dels carburants (codi A147), a càrrec del departament d’Estadística i amb la col·laboració del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. La periodicitat de la difusió de les dades és mensual i ofereix informació sobre els preus de venda al públic dels carburants, segons els diferents tipus de carburants i per parròquia. Així on ha augmentat més el preu del gasoli de calefacció és a Encamp (6,5%)