La Fundació ONCA apropa la música als infants

L'espectacle 'Desconcert' tracta d'un grup de percussionistes que ha perdut els instruments. Davant l'atzucac, es plantegen fer el concert sigui com sigui. Els músics faran sonar els objectes més insòlits valent-se de la seva experiència i imaginació i, amb l'ajut del públic, acabaran per fer un concert ben desconcertant. Aquesta excusa serveix als components de Percussió de Butxaca per plantejar un concert en què els instruments són objectes ben quotidians, que es fan sonar de la manera més inversemblant. Durant l'espectacle, s'interpretaran obres pròpies i autors consagrats del segle XX.

Percussió de Butxaca és una agrupació de percussionistes que, després de trobar-se el 1996 en el marc de diverses estades musicals, va decidir apropar la percussió a infants i joves. Tots els seus integrants es dediquen a la música des dels vessants interpretatiu, formatiu i divulgatiu, convençuts que l'aparent facilitat per manipular els instruments de percussió, o els objectes que fàcilment s'hi converteixen, fa d'aquesta família d’instruments una bona eina musical per fomentar la creativitat dels infants, alhora que permet escoltar ritmes de cultures més allunyades i poc conegudes.

El concert està recomanat per a infants de 6 a 12 anys i té una durada de seixanta minuts. L'espectacle compta amb la col·laboració del comú d'Escaldes-Engordany i les entrades s'han posat a la venda aquest dilluns.