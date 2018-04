Ubach es mostra crític amb el projecte de llei de seguretat pública

“En lloc d’una llei de llibertats, és una llei de coaccions”. D’aquesta manera s’ha posicionat el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, sobre el projecte de llei de seguretat pública que l’executiu va aprovar la setmana passada. D’aquesta manera, i davant la possibilitat, recollida en el redactat, que una manifestació pugui ser prohibida o dissolta quan comprometi la lliure circulació o la integritat de persones i béns, Ubach ha manifestat que “una manifestació pacífica s'ha de poder fer” sempre i quan es faci respectant l’entorn i les persones. Ubach ha mostrat, de fet, la seva indignació perquè “s’impedeixi o es vulgui impedir que una persona pugui convocar una manifestació pacífica carregant-li a les seves esquenes totes les responsabilitats”. D’aquesta manera, valorava, a més, el fet que els organitzadors seran els responsables subsidiaris dels danys que hi pugui haver durant una manifestació.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació