L’escola andorrana incorporarà el Programa per a l’avaluació internacional dels alumnes

L’escola andorrana implementarà el Programa per a l’avaluació internacional dels alumnes (PISA for School), un estudi trianual que l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va iniciar l’any 1997. PISA for School avalua la qualitat, l’equitat i l’eficiència dels sistemes educatius i proporciona als diferents països dades que els han de permetre revisar regularment les pròpies polítiques educatives i incorporar millores. El període de contractació de l’avaluació és el comprès entre el curs escolar 2017-2018 i el curs escolar 2021-2022.



Aquest programa té la capacitat de relacionar el nivell de competències dels joves de 15 anys en ciències, lectura i matemàtiques amb dades diverses sobre l’entorn, l’actitud dels alumnes de cara als aprenentatges, així com altres factors claus tant interns com externs als centres educatius. Les dades recollides en el programa PISA for School i la seva relació directe amb el PISA permet als centres educatius fer una anàlisi comparativa a nivell internacional dels propis resultats.



L’objectiu de l’escola andorrana, durant els seus 36 anys d’existència, ha estat oferir als seus alumnes una formació de qualitat. En els darrers anys ha actualitzat el seu model pedagògic amb la implementació del Permsea, incorporant canvis profunds en els programes educatius, en l’enfocament metodològic i en els processos d’avaluació. La implementació d’aquest sistema d’avaluació externa permetrà identificar àmbits de millora i implementar accions concretes orientades a optimitzar els processos d’ensenyament i aprenentatges, reforçar i ampliar el nivell de formació de la població escolar i, per tant, desenvolupar el nivell de competències i coneixements de la societat en general.



El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha informat per carta als pares dels alumnes escollits per passar la prova –els nois i noies nascuts entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2002, independentment del curs escolar on estan inscrits– que la prova PISA for School es realitzarà durant el tercer trimestre del present curs escolar al mateix centre educatiu, en horari de matí.



L’examen té una durada total de 3 h i 30 minuts, inclosos els descansos corresponents. Seguint la normativa establerta per l’OCDE no es difon la data concreta de realització de la prova. El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior s’encarregarà d’administrar la prova als centres i d’analitzar i tractar els resultats amb la intervenció d’una empresa especialitzada acreditada per l’OCDE.