L'Olimpíada Matemàtica arriba a la segona fase

El proper dijous, 3 de maig, al Centre de congressos lauredià i els voltants de la plaça de la Germandat, a Sant Julià de Lòria, se celebrarà la segona fase de l'Olimpíada Matemàtica. Aquesta fase consisteix en dues proves: una individual d'una hora de durada i una segona prova per equips amb la durada d'una hora i mitja. Els equips s'han confeccionat de forma equilibrada i heterogènia, tenint en compte el sexe, puntuació i centre educatiu dels participants. Les proves es desenvoluparan entre les 14 i les 18 hores i seran supervisades per divuit docents del col·legi espanyol María Moliner, sota la coordinació del departament de Matemàtiques d'aquest centre. Els dos primers premis, que seran lliurats el 14 de juny a les 18 hores a la sala Rocafort del Centre de congressos de Sant Julià de Lòria, rebran una quantia de 200 euros i l'import del viatge a Espanya, on representaran al Principat d'Andorra, a la final de l'Olimpíada, del 21 al 26 de juny.