DA, disposat a fer més concessions que el Govern amb la Funció Pública

La porta tancada amb què es van trobar els sindicats en la negociació amb el Govern per la reforma de la Funció Pública sembla que es podria obrir. Si més no, una mica i de la mà del grup parlamentari de DA. Així es desprèn de les declaracions que va fer ahir el conseller demòcrata, Marc Ballestà, en finalitzar la reunió que havien mantingut diversos consellers del grup amb els representants sindicals. «És veritat que en certs punts s’ha de constatar que tenim visions bastant oposades, però en altres aspectes hi ha prou marge per acostar posicions i arribar a una entesa», va anunciar Ballestà, que va afegir que a més de recollir els acords proposats pel Govern en què ja es preveien algunes millores (insuficients per als sindicats) «hi ha punts que pensem que hi ha recorregut per anar més enllà i creiem que es pot arribar més enllà del què s’ha aconseguit». Això sí, també ho va condicionar a analitzar-ho amb la resta del grup i el Govern.



Un dels punts en què veuen opcions d’accedir a les demandes dels sindicats és en el percentatge de retribució garantida en la situació d’adaptació del lloc de treball per motius de salut. Govern havia previst mantenir el 80% del sou i els sindicats reclamaven arribar al 100%. Creiem que podem mirar alternatives que puguin complementar el sou», va exposar el conseller demòcrata. L’objectiu serà, en el període d’esmenes, «lluitar perquè sigui la millor llei que es pugui aprovar i que respongui a les expectatives de tothom».

Sindicats

El portaveu dels sindicats, Gabriel Ubach, també va sortir satisfet de la reunió. Per ara no hi ha compromisos en ferm, però «hem tingut bona rebuda, hem estat parlant i no vol dir que estiguem d’acord amb tot, però pensem que hi ha punt en què ens podrem atansar bastant». Segons Ubach, el grup parlamentari de DA també es va mostrar preocupat per aconseguir una llei que perduri en el temps. A més, va avançar, «si poguéssim arribar a un consens i un diàleg que ara no s’ha donat, podríem tenir una llei que podria tenir l’aprovació dels sindicats».



I és que des del seu punt de vista «tota la llei s’ha d’esmenar» i consideren que «hi ha molts punts que es poden millorar» i va demanar que el treball s’estengui també a la resta de grups del Consell General.



On no hi hauria possibilitat d’acord seria en tot allò referent al sistema retributiu, és a dir, el canvi de triennis per quinquennis. Des de DA es considera que el complement d’antiguitat no és un tema «aïllat», sinó que va lligat als nous complements de carrera i productivitat. «Són elements que han d’ajudar a generar una dinàmica positiva dins de l’administració i que el servei de cara a l’administrat sigui el millor i es faci amb garanties». Ballestà també va deixar clar que ara la iniciativa la té el grup parlamentari i que «es prendran les decisions que s’hagin de prendre tot i que no modificarem aspectes que vagin contra la filosofia de la llei».

Desconfiança

Des de DA es va admetre que la falta de desenvolupament dels reglaments previstos en la llei del 2002 ha fet que ara els sindicats també tinguin un grau de desconfiança molt elevat en aquest aspecte. «Des de DA treballarem per introduir a la llei tots aquells elements que ajudin a donar garanties i esvair la desconfiança que s’ha generat», va assegurar Ballestà.



Un fet que també va admetre Ubach. «Si en 15 anys no hem desenvolupat cap reglament i ara ens diuen que en sis mesos els tindran tots, no tenim clar que pugui ser efectiu», va apuntar el sindicalista. Alhora va recordar que «els hem deixat clar que aquesta no és la nostra llei». De la mateixa manera, Gabriel Ubach també va indicar que els han demanat esforços perquè el Govern promogui els convenis col·lectius.