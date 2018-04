Ordino-Arcalís tanca temporada amb un 9% més de facturació

L’estació Ordino-Arcalís va tancar ahir la temporada amb prop d’un 9% més de facturació que l’any passat. L’augment es deu, en part, a l’afluència de persones que han passat per les pistes i, sobretot, a la «satisfacció dels clients cap als serveis oferts per l’estació», tal com diu el comunicat que va enviar ahir la corporació. La nota concreta que el consum en restauració i en diferents activitats d’aventura van permetre el creixement dels beneficis respecte a la temporada passada.



L’estació ordinenca va tancar les seves instal·lacions després d’oferir als usuaris 148 dies d’esquí, caracteritzats per unes condicions de neu excepcionals, en què els gruixos han vorejat els 3 metres fins a la darrera jornada. El total de dies comercialitzats supera els 180.000, una xifra que s’apropa molt a l’assolida la darrera temporada.

Tres setmanes de ‘spring break’

L’anomenat spring break –l’ampliació de la temporada amb tres setmanes extraordinàries– ha estat un punt clau per a l’estació. L’ampliació del període d’obertura del domini va omplir les pistes de gom a gom fins l’últim dia. «Tot plegat fa clausurar l’hivern de forma molt positiva», s’explica a l’escrit. La modificació del calendari per ampliar la temporada ha tingut una molt bona rebuda per part del públic.



El canvi de la data de tancament d’Arcalís, inicialment prevista per al 8 d’abril, ha atret un total de 16.000 persones, inclosos milers de titulars de forfets de temporada Vallnord. Durant 22 jornades, els visitants i també els esquiadors de totes les estacions d’Andorra han pogut gaudir d’una obertura del domini esquiable que s’ha situat cada dia per sobre del 90%.

Neu excel·lent

La satisfacció per la campanya d’aquesta temporada se centra no només en el total de dies venuts des de la seva obertura, el passat 1 de desembre, sinó per la qualitat de la neu. Fins a l’últim moment, les pistes han estat en unes condicions excepcionals i han vist renovats els gruixos amb noves capes de neu fresca fins al darrer moment.

Esdeveniments esportius

Si bé al mes de març es va viure el moment àlgid del calendari d’esdeveniments amb l’albergatge d’èxit d’una nova parada del Freeride World Tour, Arcalís ha estat escenari continu de grans actes esportius i festius des del desembre fins aquest abril, en què diversos concerts, els campionats nacionals d’esquí alpí i l’estrena de la cursa Red Bull Home Run Arcalís han estat un incentiu més per gaudir de l’spring break. Amb tot, el freeride ha tornat a ser el principal protagonista amb competicions internacionals com ara la JAM Extreme Freeride World Qualifier o El Dorado Freeride Junior Tour.



La temporada, especialment abundant en neu, va concloure marcada per un ascens del consum per part de l’usuari, que s’entén per l’aposta de l’estació en favor d’oferir productes molt diversos i amb què els usuaris han vist facilitada la seva estada a pistes.

Els forfets Mític o el Cashless, estrenats aquest hivern, són dues mostres de l’agilització aconseguida, que han permès disposar de crèdit al forfet per evitar passar per taquilles i poder pagar tots els serveis del domini.

La vista posada a l’estiu

L’equip de Vallnord-Arcalís ja treballa en l’acollida dels actes que faran parada a les muntanyes ordinenques l’estiu d’aquest any. Alguns dels esdeveniments estrella dels mesos de més calor a les pistes d’esquí del Principat són l’Ultra Trail Vallnord i la Multisegur Volta als Ports. Les dues grans cites de l’esport a Andorra estan previstes per al mes de juliol.



Finalment, el domini ja té encarades les properes novetats de la nova temporada, que a més del Parc Agustina i les excursions adreçades a un públic és familiar, arriben acompanyades de novetats i per l’inici de les millores i inversions de cara al proper hivern. La temporada d’estiu d’aquest any tindrà el seu tret de sortida el 16 de juny.