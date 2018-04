L'esbart d’Andorra la Vella reflexiona sobre les tradicions

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella va presentar ahir per veu de les dues directores de l’esbart, Àngels Velando i Vanessa Carrascosa, el proper espectacle que estrenarà el diumenge a les 18.00 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella titulat Creant tradició. Aquest està dedicat als directors, directores i coreògrafs, que amb la seva feina i dedicació, fan que el repertori de la dansa tradicional sigui cada cop més ampli i de més qualitat i, per tant convida a reflexionar sobre com es creen i s’integren els costums populars.



Creant tradició és una posada en escena de 14 danses d’entre les quals les estrenes són: Marieta cistellera i el Ball de la castanya, per part del grup dels infantils A; El Ball cerdà de la Seu d’Urgell i La capdeta, per part del grup dels infantils B; La Polca de Sant Celoni, per part de la secció juvenil; i el Cos de Dansa estrena el ball de Les andorranes i Marina. Aquesta última dansa, del coreògraf Albert Sans, celebra els 50 anys de la seva creació i l’esbart s’uneix a l’aniversari interpretant-la dalt de l’escenari. La resta del repertori seran les danses de La pastoreta, per part dels infantils A, el Ball remenat i Ballem tots, per part dels infantils B, el Ball de pastors, L’arlesiana, i la Farandola provençal, que posaran en escena el grup juvenil, i la Suite de muntanya, per part del cos de dansa general. En total hi haurà una seixantena de dansaires interpretant un repertori de dansa tradicional catalana variat i d’una durada aproximada d’una hora d’espectacle.

Solidaritat

Aquest any, i sota el lema «Tots junts per la mama», l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella col·labora amb l’Assandca, per agrair així tota la feina d’ajuda als afectats per aquesta malaltia. Per aquest motiu, també va assistir a la presentació el president de l’entitat, Josep Saravia. De manera excepcional, es pagarà l’entrada al festival i seran numerades al preu de 5 euros. La recaptació es destinarà íntegrament a l’Assandca. Les entrades es poden comprar al departament de Cultura del Comú d’Andorra la Vella i a través de la web de venda d’entrades de Morabanc. H