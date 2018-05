El Govern va adjudicar directament un total d’1,8 milions sense justificar

El Tribunal de Comptes ha detectat fins a vuit contractacions directes adjudicades pel Govern durant el 2016 sense justificar que ascendeixen, en total, a 1.783.978 euros. El darrer informe de l’entitat fiscalitzadora deixa clar que en alguns casos les adjudicacions directes no s’adeqüen a la Llei de Contractació Pública i que en altres els contractes s’han declarat com a sensibles sense que s’ajustin als requeriments. Així mateix, va trobar incidències en el tràmit de contractació per urgència.

L’informe recorda que la llei del 2000 preveu la creació d’un registre de contractes d’accés públic que encara no s’ha creat

En concret, assenyala quatre casos en què el Tribunal de Comptes considera que no hi havia motius perquè la contractació fos directa. «S’argumenten per a la contractació directa la impossibilitat de promoure la concurrència, o per matèria sensible emparant-se en la disposició sense donar detalls dels fets que porten als tècnics a aquestes conclusions o bé perquè no s’hauria justificat d’acord amb allò que requereix la llei», exposa l’informe. En total, 958.483 euros s’han adjudicat en quatre contractes sense que es justifiqués el procés directe.

En el cas dels acords declarats sensibles sense complir amb els requeriments legals per fer-ho hi ha un total de dos contractes. Segons indica l’informe, «durant l’exercici 2016 s’han adjudicat diferents contractes de forma directa en haver-se declarat de caràcter sensible quan l’objecte dels mateixos no s’ajusta als requeriments» de la llei. I afegeix que «l’especial capacitació tècnica que requereixen aquests contractes ha de ser requerida en la fase de licitació sense que això pugui ser causa que limiti la concurrència entre les empreses que disposin de la capacitació tècnica suficient». En aquest cas, la xifra arriba als 105.713 euros.



En la mateixa línia, l’organisme va detectar incompliments normatius en contractes declarats sensibles. Específicament va observar deficiències en no constar «que s’hagin consultat almenys dues empreses o professionals amb capacitat per executar el contracte, contràriament al que preveu la norma». «Aquest fet, a més d’eludir la concurrència, impedeix garantir que els serveis contractats es retribueixin en condicions de mercat», va afegir. Així mateix, l’informe agrega que «no consta la publicació de l’edicte de l’adjudicació». En total, sota aquests deficiències es van contractar els serveis d’una empresa per 120.000 euros.



Finalment, el Tribunal de Comptes remarca que també es va dur a terme una contractació per tràmit d’urgència no justificada. Concretament fa referència a un concurs nacional en la modailitat d’urgent pel qual es va adjudicar un import de 599.782 euros per al projecte del carril bici i l’adaptació dels vorals de la carretera CG1. Tal com diu a l’informe, «no consta a l’expedient la justificació per a que es pugui declarar aquesta modalitat de contractació».

Registre de contractes

L’organisme fiscalitzador recorda que la llei de contractació pública de l ‘any 2000 preveu la necessitat de crear un registre de contractes d’accés públic i que «a la data del present informe no s’ha trobat constància que aquesta registre hagi estat creat».

76.000 euros ‘a dit’ al consell general

El Tribunal de Comptes també ha detectat irregularitats relatives a la contractació pública en alguns dels contractes del Consell General amb empreses externes. Segons l’informe publicat divendres passat, la institució va efectuar contractacions directes per un import global de 75.924 euros, sense que es justifiqués adequadament l’opció de l’adjudicació directa per sobre de la de concórrer a concursos públics.



L’anàlisi de l’òrgan fiscalitzador troba a faltar els informes tècnics previs que evidencien la necessitat de contractar una empresa a dit. Així, considera que diverses contractacions s’haurien d’haver fet a través de la concurrència o, almenys, comparant més d’una companyia. Les despeses derivades d’aquestes adjudicacions possiblement irregulars provenen de la contractació de primes d’assegurances i de serveis de neteja. També de reparacions, subministraments i serveis proveïts per una agència de publicitat.



A més, el Tribunal de Comptes observa que el fons mutual que s’ha de nodrir de l’1% de retenció dels sous dels assalariats del Consell General funciona sense que cap normativa el reguli. Per tant, no està establert el funcionament, ni els drets ni obligacions que genera. Aquests diners haurien de servir per assumir la part de les incapacitats temporals no cobertes per la CASS.

Irregularitats en la contractació d’eventuals

El Tribunal de Comptes va detectar «l’existència de personal eventual el qual, atenent a la seva durada o la funció que desenvolupa, la seva contractació podria ser contrària al que disposa»la llei. En aquest sentit, l’informe exposa que «s’han boservat contractacions d’eventuals per a places que han de ser cobertes mitjançant un procediment selectiu que han superat els màxims permesos per supòsits d’aquesta naturalesa». En concret, un total de 53 contractes van superar el termini de nou mesos, el màxim previst per llei.

Així mateix, l’organisme destaca que han observat personal eventual que «disposa de contractes successius que, en conjunt, superen els períodes esmentats», la qual cosa també està permès legalment.