L’A va lliurar els números del partit fora de termini

El Tribunal de Comptes ha deixat clar en el darrer informe que els partits polítics no presenten la seva comptabilitat amb el detall que reclama la llei. A més, en el cas dels liberals, la fiscalització del 2015 i del 2016 mostra que no van entregar dita informació. En un comunicat, L’A va explicar ahir que els comptes van ser entregats a principis d’aquest any i que no s’ha pogut fer dins del termini establert per «dificultats tècniques» de les quals «el Tribunal de Comptes ha estat permanentment informat».



En el mateix text, L’A recordava que «els dos exercicis esmentats són els primers que els partits polítics han d’entregar en compliment de la llei», el que consideren «que ajudarà a aportar una major transparència en el finançament dels partits». Així mateix afegien que a partir d’ara «vetllaran per poder entregar els pròxims exercicis dins els terminis que recull la llei».

Les irregularitats

D’entre les irregularitats esmentades pel Tribunal de Comptes destaca el fet que DA inclogués com a despeses electorals 9.872 euros fora del període de companya electoral. En les al·legacions presentades, els demòcrates atribueixen l’error a una interpretació comptable equivocada. D’altra banda, l’informe també remarca que els demòcrates no tenen un compte bancari específic en el qual abonar els ingressos procedents d’aportacions de càrrecs públics i de titulars de lloc de lliure designació tal com marca la llei.



Aquest darrer punt el comparteixen també en el cas del PS, que van indicar ahir que les donacions corresponen als ingressos derivats dels articles d’opinió escrits a la premsa i que els membres consideren que no és un guany personal sinó a nivell de partit. En el cas del PS, a més, destaca el fet que s’hagin utilitzat diners del grup parlamentari per pagar el lloguer de la seu del partit. Segons el Tribunal de Comptes, «aquesta prestació, o part de la mateixa, podria ser susceptible de ser considerada donació en espècie, llevat que no s’acrediti que la valoració de l’ús per part de l’agrupació estigui justificada segons la normativa vigent». Un fet que des del PS van argumentar recordant que la llei es va modificar el 2017 i que fins aleshores –la fiscalització fa referència al 2015-2016– hi havia un acord que permetia pagar des del Consell General la seu del partit. En aquest sentit, van deixar clar que a partir que la llei canvia, el lloguer es deixa de pagar amb els diners del grup.