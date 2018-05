MoraBanc i Barça es juguen el títol en un moment especial

El Poliesportiu Olímpic de Reus acull avui una final de la Lliga Catalana atípica en el calendari, ja que es va haver d’anul·lar quan estava prevista per la coincidència amb les finestres FIBA. El MoraBanc Andorra s’enfronta al Barcelona Lassa i el dissabte repetirà rival al Palau Blaugrana. Per tant, és una setmana crucial que pot marcar el futur de l’equip. En aquest sentit, els del Principat volen adjudicar-se per fi el títol d’avui dimarts, sobretot després d’haver perdut les dues finals disputades a la Seu d’Urgell i a Granollers. Així mateix, els blaugranes parteixes com a favorits però el MoraBanc confia a fer un bon partit i en guanyar. Els d’Svetislav Pesic són un equip sòlid situat en la segona plaça de la Lliga Endesa però els tricolors poden donar un primer avís avui i guanyar dissabte.

En aquest sentit, Joan Peñarroya considera que «és un matx en una situació atípica perquè són dos duels amb el mateix rival», però que «estem contents de poder jugar perquè sempre ens ha agradat i és davant d’un contrincant de màxima importància». «No hem preparat el partit com hem fet amb els altres perquè no hem tingut temps, però volem ser competitius, posar al Barça en problemes i guanyar el títol», revela.

Així mateix, mostra la voluntat de «tornar a guanyar dissabte, en un partit que ens servirà de cara al futur». «No podem arribar d’una altra manera que no sigui amb ganes, volem fer una bona setmana, entrenar, millorar i continuar endavant», explica. «Depenem de nosaltres mateixos, sobretot després de la derrota contra el Monbus Obradoiro, en la que hauríem d’haver estat millors en alguns aspectes del joc. Demà ens en sortirem i després mirarem dissabte».

Un equip sòlid

«Quan jugues un partit com el d’avui sempre vols guanyar», manifesta. «Sabem que és un rival que sortirà a guanyar, que està lluitant per la segona posició i que juga un bon bàsquet senzill pel que fa a nivell ofensiu però que té talent, fet que el fa molt perillós. A més, darrere, estan tenint un plus d’exclusivitat individual, són un equip molt sòlid», comenta.

En comparació amb la darrera vegada que els dos conjunts es van trobar, Peñarroya creu que «han canviat ofensivament» i confia en el talent dels seus jugadors. «Són un conjunt que anota amb facilitat, que és sòlid». «Esperem que ens serveixi per dissabte», remarca.

Així mateix, es troben a quatre partits d’acabar i en una posició que hauríen firmat a principi de temporada. «El que no podem pretendre en aquest moment és estar classificats pel play-offs. Està molt igualada la Lliga i crec que hi ha dos equips que estan en molt bona forma i que estan fora dels play-offs que poden entrar com són el Montakit Fuenlabrada i l’UCAM Múrcia. A més, està l’Iberostar Tenerife i l’Herbalife Gran Canària», destaca. A més, és contundent: «Hem de fer el nostre joc, tenir ambició per mirar cap amunt».

Per altra banda, creu que «als jugadors els agrada més un partit entre setmana que no entrenar, sobretot si és una final, un premi que ens vam guanyar a l’estiu». «És un partit molt maco», conclou.